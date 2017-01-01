Сборная Украины выиграла командный ЧЕ по легкоатлетическому многоборью

В Таллине (Эстония) прошли соревнования в Суперлиге командного чемпионата Европы по легкоатлетическому многоборью. Сборная Украины одержала победу с результатом 40085 очков. Вторыми стали эстонцы (39779), третьими – французы (39771).В индивидуальном зачетевыиграла соревнования семиборок с новым юниорским рекордом Украины (6208), побив 33-летний рекорд Валентины Савченко (6179) и выполнила норматив для участия в чемпионате мира.Алина Шух: 100 м/б – 14,64, прыжки в высоту – 1,81 м, толкание ядра – 13,47 м, 200 м – 26,14 (личный рекорд), прыжки в длину – 6,10, метание копья – 55,95 м, 800 м – 2.12,61.Дарина Слобода заняла 12-е место (5484), Римма Гордиенко – 13-е (5474), Ася Бардис – 23-е (5098).

стал вторым среди десятиборцев с результатом 7958 очков.Алексей Касьянов: 100 м – 10,76 , прыжки в длину – 7,31 м, толкание ядра – 14,55 м, прыжки в высоту – 1,98 м, 400 м – 49,02, 110 м/б – 13,98, метание диска – 41,42 м, прыжки с шестом – 4,60 м, метание копья – 49,93, 1500 м – 4.36,83.Василий Иваницкий с личным рекордом (7801) занял 4-е место, Руслан Малогловец - 14-е (7160), Валентин Олейник – 18-е (6817).Среди десятиборцев победил эстонец Янек Оиглане (8170), а первую тройку замкнул его соотечественник Кари-Роберт Салури (7837).

Легкая атлетика. Многоборье. Командный чемпионат Европы. Таллин (Эстония). 1-2 июля

1. Янек Оиглане (Эстония) – 8170 очков3. Кари-Роберт Салури (Эстония) – 78374. Василий ИВАНИЦКИЙ (Украина) – 780114. Руслан Малогловец (Украина) – 716018. Валентин Олейник (Украина) – 68172. Жералдин Рукстул (Швейцария) – 61343. Грит Садейко (Эстония) – 595812. Дарина Слобода (Украина) – 548413. Римма Гордиенко (Украина) – 547423. Ася Бардис (Украина) - 50982. Эстония – 397793. Франция – 397714. Великобритания – 383815. Беларусь – 379986. Швейцария - 37893