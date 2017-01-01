На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Сборная Украины выиграла командный ЧЕ по легкоатлетическому многоборью

Сборная Украины выиграла командный ЧЕ по легкоатлетическому многоборью. Фото facebook

В Таллине (Эстония) прошли соревнования в Суперлиге командного чемпионата Европы по легкоатлетическому многоборью.  Сборная Украины одержала победу с результатом 40085 очков. Вторыми стали эстонцы (39779), третьими – французы (39771).

В индивидуальном зачете Алина Шух выиграла соревнования семиборок с новым юниорским рекордом Украины (6208), побив 33-летний рекорд Валентины Савченко (6179) и выполнила норматив для участия в чемпионате мира.

Алина Шух: 100 м/б – 14,64, прыжки в высоту – 1,81 м, толкание ядра – 13,47 м,  200 м – 26,14 (личный рекорд), прыжки в длину – 6,10, метание копья – 55,95 м, 800 м – 2.12,61.

Дарина Слобода заняла 12-е место (5484), Римма Гордиенко – 13-е (5474), Ася Бардис – 23-е (5098).

Сборная Украины выиграла командный ЧЕ по легкоатлетическому многоборью. Фото facebook

Алексей Касьянов стал вторым среди десятиборцев с результатом 7958 очков.

Алексей Касьянов: 100 м – 10,76 , прыжки в длину – 7,31 м, толкание ядра – 14,55 м, прыжки в высоту – 1,98 м, 400 м – 49,02, 110 м/б – 13,98, метание диска – 41,42 м, прыжки с шестом – 4,60 м, метание копья – 49,93, 1500 м – 4.36,83.

Василий Иваницкий с личным рекордом (7801) занял 4-е место, Руслан Малогловец - 14-е (7160), Валентин Олейник – 18-е (6817).

Среди десятиборцев победил эстонец Янек Оиглане (8170), а первую тройку замкнул его соотечественник Кари-Роберт Салури (7837).

Легкая атлетика. Многоборье. Командный чемпионат Европы. Таллин (Эстония). 1-2 июля
Мужчины. Десятиборье.
1. Янек Оиглане (Эстония) – 8170 очков
2. Алексей Касьянов (Украина) – 7958
3. Кари-Роберт Салури (Эстония) – 7837
4. Василий ИВАНИЦКИЙ (Украина) – 7801

14. Руслан Малогловец (Украина) – 7160
18. Валентин Олейник (Украина) – 6817

Женщины. Семиборье.
1. Алина Шух (Украина) – 6208
2. Жералдин Рукстул (Швейцария) – 6134
3. Грит Садейко (Эстония) – 5958

12. Дарина Слобода (Украина) – 5484
13. Римма Гордиенко (Украина) – 5474
23. Ася Бардис (Украина) - 5098

Командный зачет
1. УКРАИНА – 40085 очков
2. Эстония – 39779
3. Франция – 39771
4. Великобритания – 38381
5. Беларусь – 37998
6. Швейцария - 37893
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Состав сборной Украины на командный чемпионат Европы-2017 по многоборью
Украинцы завоевали три медали на ЧМ по легкой атлетике в помещении
Алина Федорова – выиграла Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям
Украинские легкоатлеты-многоборцы вернулись в Суперлигу
Мельниченко – вторая в семиборье, сборная Украины – седьмая на Кубке Европы по легкоатлетическим многоборьям
Украинские легкоатлеты отправляются на командный чемпионат Европы
Мужская сборная Украины – шестая на Кубке Европы по легкоатлетическому десятиборью
Анна Мельниченко победила на Кубке Европы по легкоатлетическому семиборью
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Сборная Украины выиграла командный ЧЕ по легкоатлетическому многоборью
Богдан Бондаренко – второй на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
Немецкие легкоатлеты выиграли командный чемпионат Европы; украинцы - шестые
Ольга Ляхова – пятая в беге на 800 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме
Богдан Бондаренко – второй на этапе «Бриллиантовой лиги» в Норвегии

Последние новости спорта

13:45 Свитолина: Сезон назову успешным, если закончу его в топ-5 рейтинга WTA 63 | Теннис

12:39 Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях 105 | Бокс / Фото

12:03 Тимоти Брэдли: Хорн не заслужил победу над Пакьяо 103 | Бокс

11:50 Джошуа: Бой в Вегасе может заставить кровь Кличко кипеть 158 | Бокс

11:11 Сборная Украины выиграла командный ЧЕ по легкоатлетическому многоборью 157 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

09:55 Украинцы завоевали 8 медалей на юниорском ЧЕ по спортивной борьбе 224 | Борьба / Главные новости спорта

21:17 Навратилова: Уимблдон выиграют Федерер и Квитова 318 | Теннис

21:01 Украинцы завоевали две бронзы на юниорском ЧЕ по плаванию 291 | Плавание

20:31 Елизавета Каланина – бронзовый призер этапа Гран-при по дзюдо в Китае 230 | Единоборства

19:51 Яна Беломоина победила в кросс-кантри на третьем этапе КМ в Андорре 299 | Велоспорт / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

ВИДЕО

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео)

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)





Топ-новости недели

Сборная Украины выиграла командный ЧЕ по легкоатлетическому многоборью
Украинцы завоевали 8 медалей на юниорском ЧЕ по спортивной борьбе
Яна Беломоина победила в кросс-кантри на третьем этапе КМ в Андорре
Богдан Бондаренко – второй на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
Поветкин победил Руденко, но не смог нокаутировать








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (33)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги