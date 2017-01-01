Богдан Бондаренко – второй на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Седьмой этап. Париж (Франция). 1 июля

В Париже (Франция) прошел седьмой этап «Бриллиантовой лиги».Украинецстал вторым в прыжках в высоту с лучшим личным результатом в сезоне - 2,32 м с первой попытки. Планка на высоте 2,35 м украинцу не покорилась.занял пятое место, взяв с третьей попытки 2,28 м, которые стали его лучшим результатом в сезоне.Победил катарец Мутаз Эсса Баршим, перелетев с первой попытки 2,35 м.Тройку призеров замкнул сириец Маджид Аль-Дин Газал (2,32 м), уступив Бондаренко по попыткам.Украинкафинишировала шестой в беге на 400 м со временем 52,93 секунды. Быстрее всех была ямайская бегунья Новлин Уильямс-Миллз – 51,03, опередив американку Кортни Около (51,19) и свою соотечественницу Шерику Джексон (51,91).1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,352. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,323. Маджид Аль-Дин Газал (Сирия) – 2,325. Андрей Проценко (Украина) – 2,281. Новлин Уильямс-Миллз (Ямайка) – 51,032. Кортни Около (США) - 51,193. Шерика Джексон (Ямайка) – 51,916. Ольга Земляк (Украина) – 52,93