Немецкие легкоатлеты выиграли командный чемпионат Европы; украинцы - шестые

Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Лилль (Франция), 24-25 июня

В Лилле (Франция) прошла Суперлига командного чемпионата Европы по легкой атлетике. В соревнованиях принимали участие 11 сборных.Сборная Германии в третий раз завоевала золотые медали, набрав 321,5 очка. Серебро выиграли поляки (295), бронзу - французы (270), которые лишь на одно очко опередили британцев.Сборная Украины заняла шестое место (236,5).По результатам турнира сборные Беларуси и Нидерландов, занявшие два последних места, покидают Суперлигу, и на следующем чемпионате будут выступать в Первой лиге. В то же время, три лучшие сборные Первой лиги - Швеция, Финляндия и Швейцария поднялись в Суперлигу.1. Германия – 321,5 очка2. Польша – 2953. Франция – 2704. Великобритания – 2695. Испания – 242,57. Италия – 2218. Чехия – 214,59. Греция – 196,510. Беларусь – 188,511. Нидерланды – 175