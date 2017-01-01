Ольга Ляхова – пятая в беге на 800 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме

Сегодня, 18 июня, в Стокгольме (Швеция) прошел шестой этап «Бриллиантовой лиги».



В соревнованиях принимала участие одна украинская спортсменка – Ольга Ляхова, которая в беге на 800 м финишировала пятой с лучшим личным результатом в сезоне.

Победила Франсин Нийонсаба из Бурунди – 1.59,11, опередив на 0,30 секунды шведку Ловиса Линдх, на 0,55 секунды – швейцарку Селину Бюшель.



В Стокгольме был установлен один лучший результат сезона в мире. Его автором стал кениец Тимоти Черуйот в беге на 1500 м – 3.30,77.



Седьмой этап «Бриллиантовой лиги» состоится 1 июля в Париже (Франция).



Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 6-й этап. Стокгольм (Швеция). 18 июня

Мужчины

100 м

1. Андрэ Де Грасс (Канада) – 9,69

2. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 9,84

3. Райан Шилдс (Ямайка) – 9,89



110 м/б

1. Орландо Ортега (Испания) – 13,09

2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,10

3. Шэйн Бретуэйт (Барбадос) – 13,25



400 м

1. Стивен Гардинер (Багамские острова) – 44,58

2. Баболоки Тебе (Ботсвана) – 44,99

3. Кевин Борле (Бельгия) – 45,47



400 м/б

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 48,82

2. Расмус Маги (Эстония) – 49,16

3. Ясмани Копелло (Турция) – 49,18



1500 м

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.30,77 - лучший результат сезона в мире

2. Алсадик Миху (Бахрейн) – 3.31,49

3. Аман Воте (Эфиопия) – 3.31,63



3000 м/п

1. Соуфиани Эль Баккали (Марокко) – 8.15,01

2. Йемане Хайлеселассие (Эритрея) – 8.18,29

3. Николас Киптануи Бетт (Кения) – 8.21,98



Прыжки в длину

1. Луво Маньонга (ЮАР) – 8,36

2. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,29

3. Радек Юшка (Чехия) – 8,09



Диск

1. Федрик Дакрес (Ямайка) – 68,36

2. Даниэль Шталь (Швеция) – 68,13

3. Андриус Гудзиус (Литва) – 67,29...



Женщины

200 м

1. Мюриель Аур (Кот-д’Ивуар) – 22,68

2. Кристал Эммануэль (Канада) – 22,69

3. Ребекка Хаасе (Германия) – 22,76



800 м

1. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.59,11

2. Ловиса Линдх (Швеция) – 1.59,41

3. Селина Бюшель (Швейцария) – 1.59,66

…

5. Ольга Ляхова (Украина) – 1.59,84 SB



Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,00

2. Камила Личвинко (Польша) – 1,97

3. Софи Скоог (Швеция) – 1,94



Прыжки с шестом

1. Николь Бюхлер (Швейцария) – 4,65

2. Анжелика Бенгтссон (Швеция) – 4,65

3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) – 4,65



Диск

1. Яими Перес (Куба) – 67,92

2. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,75

3. Надин Мюллер (Германия) – 65,74 Сегодня, 18 июня, в Стокгольме (Швеция) прошел шестой этап «Бриллиантовой лиги».В соревнованиях принимала участие одна украинская спортсменка –, которая в беге на 800 м финишировала пятой с лучшим личным результатом в сезоне.Победила Франсин Нийонсаба из Бурунди – 1.59,11, опередив на 0,30 секунды шведку Ловиса Линдх, на 0,55 секунды – швейцарку Селину Бюшель.В Стокгольме был установлен один лучший результат сезона в мире. Его автором стал кениец Тимоти Черуйот в беге на 1500 м – 3.30,77.Седьмой этап «Бриллиантовой лиги» состоится 1 июля в Париже (Франция).1. Андрэ Де Грасс (Канада) – 9,692. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 9,843. Райан Шилдс (Ямайка) – 9,891. Орландо Ортега (Испания) – 13,092. Сергей Шубенков (Россия) – 13,103. Шэйн Бретуэйт (Барбадос) – 13,251. Стивен Гардинер (Багамские острова) – 44,582. Баболоки Тебе (Ботсвана) – 44,993. Кевин Борле (Бельгия) – 45,471. Карстен Вархольм (Норвегия) – 48,822. Расмус Маги (Эстония) – 49,163. Ясмани Копелло (Турция) – 49,181. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.30,77 - лучший результат сезона в мире2. Алсадик Миху (Бахрейн) – 3.31,493. Аман Воте (Эфиопия) – 3.31,631. Соуфиани Эль Баккали (Марокко) – 8.15,012. Йемане Хайлеселассие (Эритрея) – 8.18,293. Николас Киптануи Бетт (Кения) – 8.21,981. Луво Маньонга (ЮАР) – 8,362. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,293. Радек Юшка (Чехия) – 8,091. Федрик Дакрес (Ямайка) – 68,362. Даниэль Шталь (Швеция) – 68,133. Андриус Гудзиус (Литва) – 67,29...1. Мюриель Аур (Кот-д’Ивуар) – 22,682. Кристал Эммануэль (Канада) – 22,693. Ребекка Хаасе (Германия) – 22,761. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.59,112. Ловиса Линдх (Швеция) – 1.59,413. Селина Бюшель (Швейцария) – 1.59,665. Ольга Ляхова (Украина) – 1.59,84 SB1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,002. Камила Личвинко (Польша) – 1,973. Софи Скоог (Швеция) – 1,941. Николь Бюхлер (Швейцария) – 4,652. Анжелика Бенгтссон (Швеция) – 4,653. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) – 4,651. Яими Перес (Куба) – 67,922. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,753. Надин Мюллер (Германия) – 65,74