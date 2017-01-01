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Ольга Ляхова – пятая в беге на 800 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме
Ольга Ляхова – пятая в беге на 800 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в СтокгольмеСегодня, 18 июня, в Стокгольме (Швеция) прошел шестой этап «Бриллиантовой лиги».

В соревнованиях принимала участие одна украинская спортсменка – Ольга Ляхова, которая в беге на 800 м финишировала пятой с лучшим личным результатом в сезоне.
Победила Франсин Нийонсаба из Бурунди – 1.59,11, опередив на 0,30 секунды шведку Ловиса Линдх, на 0,55 секунды – швейцарку Селину Бюшель.

В Стокгольме был установлен один лучший результат сезона в мире. Его автором стал кениец Тимоти Черуйот в беге на 1500 м – 3.30,77.

Седьмой этап «Бриллиантовой лиги» состоится 1 июля в Париже (Франция).

Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 6-й этап. Стокгольм (Швеция). 18 июня  
Мужчины
100 м
1. Андрэ Де Грасс (Канада) – 9,69
2. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 9,84
3. Райан Шилдс (Ямайка) – 9,89

110 м/б
1. Орландо Ортега (Испания) – 13,09
2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,10
3. Шэйн Бретуэйт (Барбадос) – 13,25

400 м
1. Стивен Гардинер (Багамские острова) – 44,58
2. Баболоки Тебе (Ботсвана) – 44,99
3. Кевин Борле (Бельгия) – 45,47

400 м/б
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 48,82
2. Расмус Маги (Эстония) – 49,16
3. Ясмани Копелло (Турция) – 49,18

1500 м
1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.30,77 - лучший результат сезона в мире
2. Алсадик Миху (Бахрейн) – 3.31,49
3. Аман Воте (Эфиопия) – 3.31,63

3000 м/п
1. Соуфиани Эль Баккали (Марокко) – 8.15,01
2. Йемане Хайлеселассие (Эритрея) – 8.18,29
3. Николас Киптануи Бетт (Кения) – 8.21,98

Прыжки в длину
1. Луво Маньонга (ЮАР) – 8,36
2. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,29
3. Радек Юшка (Чехия) – 8,09

Диск
1. Федрик Дакрес (Ямайка) – 68,36
2. Даниэль Шталь (Швеция) – 68,13
3. Андриус Гудзиус (Литва) – 67,29...

Женщины
200 м
1. Мюриель Аур (Кот-д’Ивуар) – 22,68
2. Кристал Эммануэль (Канада) – 22,69
3. Ребекка Хаасе (Германия) – 22,76

800 м
1. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.59,11
2. Ловиса Линдх (Швеция) – 1.59,41
3. Селина Бюшель (Швейцария) – 1.59,66

5. Ольга Ляхова (Украина) – 1.59,84 SB

Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,00
2. Камила Личвинко (Польша) – 1,97
3. Софи Скоог (Швеция) – 1,94

Прыжки с шестом
1. Николь Бюхлер (Швейцария) – 4,65
2. Анжелика Бенгтссон (Швеция) – 4,65
3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) – 4,65

Диск
1. Яими Перес (Куба) – 67,92
2. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,75
3. Надин Мюллер (Германия) – 65,74
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