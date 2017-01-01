Богдан Бондаренко – второй на этапе «Бриллиантовой лиги» в Норвегии

Вчера, 15 июня, в Осло (Норвегия) состоялся пятый этап «Бриллиантовой лиги». В турнире принимали участие два украинских спортсмена, оба соревновались в секторе для прыжков в высоту.
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