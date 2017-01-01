Богдан Бондаренко – второй на этапе «Бриллиантовой лиги» в Норвегии

Вчера, 15 июня, в Осло (Норвегия) состоялся пятый этап «Бриллиантовой лиги». В турнире принимали участие два украинских спортсмена, оба соревновались в секторе для прыжков в высоту.



Богдан Бондаренко с первой попытки взял высоту 2,20 м, пропустил 2,25 м, с первой попытки преодолел 2,29 м, а планка на высоте 2,32 м украинцу не покорилась. Богдан занял второе место.



Победил катарец Мутаз Эсса Баршим с рекордом соревнований и лучшим результатом сезона в мире – 2,38 м.



Третье место занял канадец Дерек Друин с результатом 2,25 м.



Андрей Проценко не справился со стартовой высотой 2,20 м.



Шестой этап «Бриллиантовой лиги» состоится 18 июня в Стокгольме (Швеция). Вчера, 15 июня, в Осло (Норвегия) состоялся пятый этап «Бриллиантовой лиги». В турнире принимали участие два украинских спортсмена, оба соревновались в секторе для прыжков в высоту.с первой попытки взял высоту 2,20 м, пропустил 2,25 м, с первой попытки преодолел 2,29 м, а планка на высоте 2,32 м украинцу не покорилась. Богдан занял второе место.Победил катарец Мутаз Эсса Баршим с рекордом соревнований и лучшим результатом сезона в мире – 2,38 м.Третье место занял канадец Дерек Друин с результатом 2,25 м.Андрей Проценко не справился со стартовой высотой 2,20 м.Шестой этап «Бриллиантовой лиги» состоится 18 июня в Стокгольме (Швеция).