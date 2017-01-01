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Украинские легкоатлеты заняли девять призовых мест на этапе Мирового вызова в Финляндии
Украинские легкоатлеты заняли девять призовых мест на этапе Мирового вызова в ФинляндииВ Турку (Финляндия) состоялся этап Мирового вызова по легкой атлетике. Украинцы заняли девять призовых мест – четыре первых,  два вторых и три третьих.

Победили:  Марина Килипко (шест – 4,41 м), Анна Плотицына (100 м/б – 13,08),  Ольга Ляхова (800 м – 2.01,50) и Сергей Никифоров (длина – 7,73).

Вторыми стали Оксана Окунева (высота – 1,88) и Ольга Саладуха (тройной прыжок  – 13,88 м).

Тройки призеров замкнули Юлия Левченко и Катерина Табашник (обе - высота – по 1,88 м) и Олеся Повх (100 м – 11,39).

Легкая атлетика. Этап Мирового вызова. Турку (Финляндия), 13 июня
Мужчины
Длина
1. Сергей Никифоров (Украина) – 7,73
2. Кристиан Пулли (Финлядния) – 7,71
3. Тирон Смит (Бермуды) – 7,69

Женщины
100 м
1. Ребека Хаасе (Германия) – 11,21
2. Кристина Цымановская (Беларусь) – 11,31
3. Олеся Повх (Украина) и Ева Свобода (Польша) – по 11,39

100 м/б
1. Анна Плотицына (Украина) – 13,08
2. Эльвира Герман (Беларусь) – 13,14
3. Энн Загре (Бельгия) – 13,15

800 м
1. Ольга Ляхова (Украина) – 2.01,50
2. София Эннау (Польша) – 2.02,02
3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 2.02,26

Высота
1. Мария Ласицкене (Россия) – 1,95
2. Оксана Окунева (Украина) – 1,88
3. Юлия Левченко и Катерина Табашник (обе - Украина) – по 1,88

Шест
1. Марина Килипко (Украина) – 4,41
2. Анника Ролофф (Германия) – 4,26
3. Минна Никканен (Финляндия) – 4,26

Тройной прыжок
1. Катерине Ибаргуен (Колумбия) – 13,97
2. Ольга Саладуха (Украина) – 13,88
3. Довиле Дзиндзалетайте (Литва) – 13,84
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