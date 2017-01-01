Ольга Земляк и Юлия Левченко – третьи на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме (+Видео)

Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Четвёртый этап. Рим, Италия. 8 июня

Вчера, 8 июня, в Риме (Италия) прошел четвертый этап «Бриллиантовой лиги». В соревнованиях принимали участие четыре украинских спортсменки. В активе украинок два третьих места.финишировала третьей в беге на 400 м с результатом 51,08 секунды. Быстрее всех пробежала олимпийская чемпионка, американка Наташа Хастингс (50,52). Второй стала Новлин Вильямс-Миллз из Ямайки (51,04).в секторе для прыжков в высоту замкнула первую тройку с результатом 1,94 м, что на 1 см меньше ее личного рекорда. Победила россиянка Мария Ласицкене (2,00), выступавшая под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики. Второе место заняла полька Камила Личвинко (1,96).в прыжках с шестом разделила седьмое место с британкой Голли Бредшоу и швейцаркой Николь Бюхлер (по 4,40). С лучшим результатом сезона в мире 4,85 м победила Катерина Стефаниди из Греции (Греция). Второй результат у кубинки Ярислей Сильвы (4,75), третьей стала Элиза Маккартни из Новой Зеландии (4,75), проигравшая кубинке по попыткам.в тройном прыжке с результатом 13,75 м не пробилась в финальную восьмерку. Дальше всех прыгнула Юлимар Рохас из Венесуэлы (14,84). Второй стала колумбийка Катерине Ибаргуен (14,78), третьей – Ольга Рыпакова из Казахстана (14,64).Отметим, что с лучшими результатами сезона в мире на этапе в Риме победили кенийка Еллином Онсандо Обир в беге на 5000 м - 14.18,37, голландка Сифан Хассан в беге на 1500 м - 3.56,22 и кениец Консеслус Кипруто, который преодолел 3000 метров с препятствиями за 8.04,63 мин.Напомним, пятый этап «Бриллиантовой лиги» состоится 15 июня в Осло (Норвегия).1. Наташа Хастингс (США) – 50,522. Новлин Вильямс-Миллз (Ямайка) – 51,041. Мария Ласицкене (Россия) – 2,002. Камилла Личвинко (Польша) – 1,961. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,85 – лучший результат сезона в мире2. Ярислей Сильва (Куба) – 4,753. Элиза Маккартни (Новая Зеландия) – 4,757. Марина Килипко (Украина) – 4,401. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,842. Катерине Ибаргуен (Колумбия) – 14,783. Ольга Рыпакова (Казахстан) – 14,649. Ольга Саладуха (Украина) – 13,75