Четыре украинские легкоатлетки выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Сегодня, 8 июня, в Риме (Италия) пройдет четвертый этап «Бриллиантовой лиги». В соревнованиях примут участие четыре украинских спортсменки.Для финалистки Олимпийских игр в беге на 400 метровэтап в Риме в этом году будет уже не первым: она открыла «бриллиантовый» сезон третьим местом и блестящим временем (50,89) в Шанхае (Китай).Еще три украинки откроют свой «бриллиантовый» сезон в Риме.В секторе для тройного прыжка выступит бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне, чемпионка мира и Европы, а бронзовые призеры чемпионата Европы в помещениибудут соревноваться в секторах для прыжков в высоту и с шестом соответственно.