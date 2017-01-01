На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Четыре украинские легкоатлетки выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Три украинские легкоатлетки выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в РимеСегодня, 8 июня, в Риме (Италия) пройдет четвертый этап «Бриллиантовой лиги». В соревнованиях примут участие четыре украинских спортсменки.

Для финалистки Олимпийских игр в беге на 400 метров Ольги Земляк этап в Риме в этом году будет уже не первым: она открыла «бриллиантовый» сезон третьим местом и блестящим временем (50,89) в Шанхае (Китай).
 
Еще три украинки откроют свой «бриллиантовый» сезон в Риме.
В секторе для тройного прыжка выступит бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне, чемпионка мира и Европы Ольга Саладуха, а бронзовые призеры чемпионата Европы в помещении Юлия Левченко и Марина Килипко будут соревноваться в секторах для прыжков в высоту и с шестом соответственно.
По материалам: uaf.org.ua
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Четверо украинцев выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Шесть украинцев выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло
Ольга Земляк – пятая на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Шесть украинок выступят на «Бриллиантовой лиге» в Риме
Восемь украинских легкоатлетов заявлены на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
На втором этапе «Бриллиантовой лиги» выступят четверо украинцев
Болт примет участие на этапе Бриллиантовой лиги в Риме
Ольга Саладуха победила на римском этапе «Бриллиантовой лиги»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Четыре украинские легкоатлетки выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Усэйн Болт в конце июня выступит на турнире в Остраве
Американка пробежала полумарафон в 94 года
Наталья Лупу дисквалифицирована на восемь лет за допинг
Украинские легкоатлетки заняли четыре призовых места на турнире в Греции

Последние новости спорта

19:49 Катерина Бондаренко отдала сопернице два гейма и вышла в четвертьфинал на турнире в Хорватии 26 | Теннис

19:28 Серб Стефанович победил на этапе КМ в стрельбе из пневматической винтовки; Царьков - девятый 39 | Стрельба

18:42 Ролан Гаррос. Остапенко обыграла Бачински и стала первой финалисткой 97 | Теннис / Главные новости спорта

18:12 Немец Фил Баухаус победил на пятом этапе велогонке «Критериум Дофине» 78 | Велоспорт

17:43 Альберто Контадор в 2018 году может проехать «Джиро д’Италия» и завершить карьеру 96 | Велоспорт

16:43 Дабровски и Бопанна – победители «Ролан Гаррос» в миксте 120 | Теннис

13:42 Cтаховский стартовал с победы на турнире в Великобритании 162 | Теннис

13:31 Исполнительный директор McLaren: Мы подошли к пределу 163 | Формула-1

12:59 Украинские баскетболистки проиграли россиянкам на турнире в Греции 111 | Баскетбол

12:04 Владимир Кличко примет решение о продолжением карьеры в течение двух недель 1415 | Бокс

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА, Леброн Джеймс повторил рекорд Мэджика Джонсона (+Видео)

Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)

Братья Кличко в программе «Большой бокс» (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)





Топ-новости недели

Ролан Гаррос. Остапенко обыграла Бачински и стала первой финалисткой
Ролан Гаррос. Свитолина не пробилась в полуфинал, проиграв Халеп
Ролан Гаррос. Джокович сложил полномочия действующего чемпиона, проиграв Тиму в четвертьфинале
Ролан Гаррос. Свитолина вышла в ¼ финала, где встретится с Халеп
Каратистка Катерина Кривая - лучшая спортсменка Украины в мае








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (104)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги