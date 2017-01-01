Усэйн Болт в конце июня выступит на турнире в Остраве

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике в спринте Усэйн Болт из Ямайки впервые в этом сезоне выступит в Европе на турнире «Золотая шиповка», который пройдёт в Остраве (Чехия) 28 июня. 30-летний спортсмен собирается пробежать дистанцию 100 метров. Ямайский спринтер примет участие в данных соревнованиях в девятый раз.



Это выступление пройдёт в рамках подготовки к чемпионату мира в Лондоне, который, как ранее заявлял Усэйн Болт, станет последним турниром в его карьере.

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике в спринте Усэйн Болт из Ямайки впервые в этом сезоне выступит в Европе на турнире «Золотая шиповка», который пройдёт в Остраве (Чехия) 28 июня. 30-летний спортсмен собирается пробежать дистанцию 100 метров. Ямайский спринтер примет участие в данных соревнованиях в девятый раз.Это выступление пройдёт в рамках подготовки к чемпионату мира в Лондоне, который, как ранее заявлял Усэйн Болт, станет последним турниром в его карьере.