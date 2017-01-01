Американка пробежала полумарафон в 94 года

Американка Гарриетта Томпсон (Harriette Thompson) в возрасте 94 лет преодолела половину марафонской дистанции (21 километр и 97,5 метра) в рамках забега, который прошел в Сан-Диего (штат Калифорния, США), сообщает The Washington Post.



Женщина показала результат 3 часа 42 минуты и 56 секунд. Томпсон была старейшей участницей соревнований.



Американка Гарриетта Томпсон (Harriette Thompson) в возрасте 94 лет преодолела половину марафонской дистанции (21 километр и 97,5 метра) в рамках забега, который прошел в Сан-Диего (штат Калифорния, США), сообщает The Washington Post.Женщина показала результат 3 часа 42 минуты и 56 секунд. Томпсон была старейшей участницей соревнований.