Наталья Лупу дисквалифицирована на восемь лет за допинг

Украинская легкоатлетка Наталья Лупу дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических ассоциаций (IAAF) на восемь лет за использование допинга.Впервые 29-летняя Лупу попалась на употреблении допинга в марте прошлого года, но была оправдана, так как содержание запрещенного вещества в организме спортсменки не превышал одного микрограмма.Как сообщает официальный сайт IAAF, Лупу повторно попалась на употреблении допинга и будет дисквалифицирована на восемь лет (до 26 декабря 2024 года).Наталья Лупу – победительница чемпионата Европы 2013 года в Гетеборге, серебряный призер зимнего чемпионата мира 2012 года, бронзовый призер чемпионата Европы в Праге-2015, а также чемпионка Всемирных военных игр-2015.