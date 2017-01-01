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Украинские легкоатлетки заняли четыре призовых места на турнире в Греции

Украинские легкоатлетки заняли четыре призовых места на турнире в Греции

31 мая Греция принимала традиционный международный турнир Filothei Women Gala 2017, который входит в календарь ЕА. В соревнованиях принимали участие четыре украинских спортсменки, которые заняли три первых места и одно второе.
 
В секторе для прыжков в высоту основной соперницей Оксаны Окуневой была только планка. Гречанка Панагиота Доси прекратила выступления с результатом 1,83 м. Украинка дошла до 1,95 м, взяв ее с третьей попытки. 1,97 м Оксане покорить пока не удалось.
 
С результатом 1,95 м Окунева занимает третье место в мировом топ-листе сезона по прыжкам в высоту.
 
Еще одну победу принесла Марина Бех в секторе для прыжков в длину. Победными для украинки стали 6,51 м с третьей попытки.
 
С победой из Греции едет и единственная представительница Украины в беговых дисциплинах Анна Плотицына. 100 метров с барьерами она преодолела за 13,18 секунды, оставив гречанку Елисавета Песириду в трех сотых секундах позади.
 
Ольга Саладуха путь к своей цели в этом сезоне начала со второго места на Filothei Women Gala 2017.  Из шести у Ольги было две результативные попытки, и обе с одним результатом  - 13,97 м. Дальше прыгнула только гречанка Параскеви Папахристу (14,19 м).
По материалам: uaf.org.ua
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