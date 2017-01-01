Метательница диска Елена Антонова официально признана серебряным призером ОИ-2008

Украинка Елена Антонова официально признана серебряным призером Олимпиады-2008 в метании диска, сообщает



18 августа 2008 года, на Олимпийских играх в Пекине Елена Антонова выиграла бронзовую медаль в метании диска.



Однако в связи с дисквалификацией кубинки Ярелис Барриос, которая была второй, качество награды украинки повышено до серебряной. Об этом говорится в официальном письме Международного олимпийского комитета.



Напомним, Антонова выиграла олимпийскую медаль в Пекине с результатом 62,59 м. Олимпийской чемпионкой стала американка Стефани Браун Трэфтон с результатом 64,74 м.

Украинка Елена Антонова официально признана серебряным призером Олимпиады-2008 в метании диска, сообщает Федерация легкой атлетики Украины 18 августа 2008 года, на Олимпийских играх в Пекине Елена Антонова выиграла бронзовую медаль в метании диска.Однако в связи с дисквалификацией кубинки Ярелис Барриос, которая была второй, качество награды украинки повышено до серебряной. Об этом говорится в официальном письме Международного олимпийского комитета.Напомним, Антонова выиграла олимпийскую медаль в Пекине с результатом 62,59 м. Олимпийской чемпионкой стала американка Стефани Браун Трэфтон с результатом 64,74 м.

