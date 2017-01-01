Победный дубль украинцев на Кубке Европы по спортивной ходьбе

21 мая Подебрады (Чехия) принимали Кубок Европы по спортивной ходьбе.Впервые в истории украинские спортсмены выиграли Кубок Европы по спортивной ходьбе на 50 км. До этого наша команда на этой дистанции дважды поднималась на пьедестал, но победить не удавалось. В 2013 году украинцы выиграли серебряные медали, в 2015-м - бронзовые.В 2017 новую страницу в историю украинской и европейской спортивной ходьбы вписали Иван Банзерук, Игорь Главан, Марьян Закальницкий и Андрей Гречковский.На дистанции 50 км среди мужчин Иван Банзерук и Игорь Главан заняли 1 и 2 места соответственно, не оставив шансов соперникам.Победу украинцы праздновали и в общем командном зачете.Дистанцию 10 км среди юниорок быстрее всех среди украинок преодолела Дарья Хусаинова с повторением личного рекорда (50.03 мин) и стала тринадцатой. 23-е место заняла Ксения Белова (51.52), Ирина Чернуха финишировала 25-й (52.25 - личный рекорд).В командном зачете украинки заняли шестое место (36 очков). Победили испанки (10), а в индивидуальном зачете первое место заняла Яна Смердова, которая выступала под нейтральным флагом (46.39).