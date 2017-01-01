Украинцы заняли два третьих места на шанхайском этапе «Бриллиантовой лиги»

Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Второй этап. Шанхай (Китай), 13 мая



Сегодня, 13 мая, в Шанхае (Китай) состоялся второй этап «Бриллиантовой лиги». Украинцы заняли два третьих места.стал третьим в секторе по прыжка в высоту с результатом 2,27 м с первой попытки. Планка на высоте 2,30 м украинцу не покорилась.Победил катарец Мутаз Эсса Баршим (2,33), второе место занял китаец Вань Ю (2,30).финишировала третьей в беге на дистанции 400 м с личным лучшим результатом в сезоне – 50,89 секунды.Победила Шона Миллер из Бахрейна с лучшим результатом сезона в мира – 49,77. Второй стала американка Наташа Хастингс – 50,74.выступила в роли пейсмейкер и помогла кенийской бегунье Хеллен Обири в беге на 5000 м показать лучший результат сезона в мире – 14.22,47.С лучшими результатами сезона в мире победили также американец Ноа Лайлы (200 м - 19,90), Элайн Томпсон из Ямайка (100 м - 10,78), Шона Миллер из Бахрейна (400 м - 49,77) и кенийка Фаит Кипьегон (1500 м - 3.59,22).Третий этап «Бриллиантовой лиги» состоится 27 мая в американском Юджине.1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,332. Вань Ю (Китай) – 2,301. Луво Манионга (ЮАР) – 8,612. Синьлон Гао (Китай) – 8,223. Чанчжоу Хуанг (Китай) – 8,201. Сэм Кендрикс (США) – 5,882. Рено Лпвиллени (Франция) – 5,833. Шон Баррер (Канада) – 5,601. Филип Миланов (Бельгия) – 64,942. Петр Малаховски (Польша) – 64,363. Даниэль Стэл (Швеция) – 64,141. Ноа Лайлы (США) – 19,90 – повторение лучшего результата сезона в мире2. Лашон Мерритт (США) – 20,273. Адам Гемили (Великобритания) – 20,351. Бетт Кипьегон (Кения) – 1.44,702. Роберт Бивотт (Кения) – 1.45,153. Фергюсон Черуйот Ротич (Кения) – 1.45,171. Омар Маклеод (Ямайка) – 13,092. Орландо Ортега (Испания) – 13,153. Си Венцзюнь (Китай) – 13,311. Бершоун Джексон (США) – 48,632. Ван Зыл Лжи (ЮАР) – 49,353. Расмус Маги (Эстония) – 49,381. Элайн Томпсон (Ямайка) – 10,78 - лучший результат сезона в мире2. Тори Бове (США) – 11,043. Мари-Хосе Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,071. Шона Миллер (Бахрейн) – 49,77 – лучший результат сезона в мире2. Наташа Хастингс (США) – 50,471. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.59,22 - лучший результат сезона в мире2. Сеяум Давит (Эфиопия) – 4.00,523. Бесу Садо )Эфиопия) – 4.03,101. Хеллен Обири (Кения) – 14.22,47 - лучший результат сезона в мире2. Сенбере Тефери (Эфиопия) – 14.31,763. Летенсенбет Гидей (Эфиопия) – 14.36,841. Лицзяо Гонг (Китай) – 19,462. Даниэлла Бунч (США) – 18,983. Анита Мартон (Венгрия) -18,681. Сандра Перкович (Хорватия) – 66,942. Дэни Стивенс (Автралия) – 66,473. Дениа Кабальеро (Куба) – 65,76