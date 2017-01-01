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Украинцы заняли два третьих места на шанхайском этапе «Бриллиантовой лиги»

Украинцы заняли два третьих места на шанхайском этапе «Бриллиантовой лиги»

Сегодня, 13 мая, в Шанхае (Китай) состоялся второй этап «Бриллиантовой лиги». Украинцы заняли два третьих места.

Андрей Проценко стал третьим в секторе по прыжка в высоту с результатом 2,27 м с первой попытки. Планка на высоте 2,30 м украинцу не покорилась.
Победил катарец Мутаз Эсса Баршим (2,33), второе место занял китаец Вань Ю (2,30).

Ольга Земляк финишировала третьей в беге на дистанции 400 м с личным лучшим результатом в сезоне – 50,89 секунды.
Победила Шона Миллер из Бахрейна с лучшим результатом сезона в мира – 49,77. Второй стала американка Наташа Хастингс – 50,74.

Тамара Твердоступ выступила в роли пейсмейкер и помогла  кенийской бегунье Хеллен Обири в беге на 5000 м показать лучший результат сезона в мире – 14.22,47.

С лучшими результатами сезона в мире победили также американец Ноа Лайлы (200 м - 19,90), Элайн Томпсон из Ямайка (100 м - 10,78), Шона Миллер из Бахрейна (400 м - 49,77) и кенийка Фаит Кипьегон (1500 м -  3.59,22).

Третий этап «Бриллиантовой лиги» состоится 27 мая в американском Юджине.

Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Второй этап. Шанхай (Китай), 13 мая
Мужчины
Высота
1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,33
2. Вань Ю (Китай) – 2,30
3. Андрей Проценко (Украина) – 2,27

Длина
1. Луво Манионга (ЮАР) – 8,61
2. Синьлон Гао (Китай) – 8,22
3. Чанчжоу Хуанг (Китай) – 8,20

Шест
1. Сэм Кендрикс (США) – 5,88
2. Рено Лпвиллени (Франция) – 5,83
3. Шон Баррер (Канада) – 5,60

Диск
1. Филип Миланов (Бельгия) – 64,94
2. Петр Малаховски (Польша) – 64,36
3. Даниэль Стэл (Швеция) – 64,14

200 м
1. Ноа Лайлы (США) – 19,90 – повторение лучшего результата сезона в мире
2. Лашон Мерритт (США) – 20,27
3. Адам Гемили (Великобритания) – 20,35

800 м
1. Бетт Кипьегон (Кения) – 1.44,70
2. Роберт Бивотт (Кения) – 1.45,15
3. Фергюсон Черуйот Ротич (Кения) – 1.45,17

110 м/б
1. Омар Маклеод (Ямайка) – 13,09
2. Орландо Ортега (Испания) – 13,15
3. Си Венцзюнь (Китай) – 13,31

400 м/б
1. Бершоун Джексон (США) – 48,63
2. Ван Зыл Лжи (ЮАР) – 49,35
3. Расмус Маги (Эстония) – 49,38

Женщины
100 м
1. Элайн Томпсон (Ямайка) – 10,78 - лучший результат сезона в мире
2. Тори Бове (США) – 11,04
3. Мари-Хосе Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,07

400 м
1. Шона Миллер (Бахрейн) – 49,77 – лучший результат сезона в мире
2. Наташа Хастингс (США) – 50,47
3. Ольга Земляк (Украина) – 50,89

1500 м
1. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.59,22 - лучший результат сезона в мире
2. Сеяум Давит (Эфиопия) – 4.00,52
3. Бесу Садо )Эфиопия) – 4.03,10

5000 м
1. Хеллен Обири (Кения) – 14.22,47 - лучший результат сезона в мире
2. Сенбере Тефери (Эфиопия) – 14.31,76
3. Летенсенбет Гидей (Эфиопия) – 14.36,84

Ядро
1. Лицзяо Гонг (Китай) – 19,46
2. Даниэлла Бунч (США) – 18,98
3. Анита Мартон (Венгрия) -18,68

Диск
1. Сандра Перкович (Хорватия) – 66,94
2. Дэни Стивенс (Автралия) – 66,47
3. Дениа Кабальеро (Куба) – 65,76
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