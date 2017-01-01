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Николай Нижник и Виктория Калюжная - лучшие легкоатлеты Украины в апреле

Николай Нижник и Виктория Калюжная - лучшие легкоатлеты Украины в апреле. Фото uaf.org.ua

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов апреля в Украине, сообщается в пресс-релизе Федерации легкой атлетики Украины.

И у мужчин, и у женщин все три группы респондентов (члены Совета ФЛАУ, журналисты и болельщики) отдали предпочтение победителям чемпионата Украины в беге на 10000 метров, который проходил 30 апреля в Черкассах.

Среди мужчин лучшим был признан Николай Нижник, среди женщин - Виктория Калюжная.

Напомним, опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались, как треть всех голосов.
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