Николай Нижник и Виктория Калюжная - лучшие легкоатлеты Украины в апреле

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов апреля в Украине, сообщается в пресс-релизе Федерации легкой атлетики Украины.И у мужчин, и у женщин все три группы респондентов (члены Совета ФЛАУ, журналисты и болельщики) отдали предпочтение победителям чемпионата Украины в беге на 10000 метров, который проходил 30 апреля в Черкассах.Среди мужчин лучшим был признан, среди женщин -Напомним, опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались, как треть всех голосов.