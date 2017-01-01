Глава EAA Хансен призвал к дальнейшему обсуждению реформы рекордов в легкой атлетике

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) Свен Арне Хансен призвал к дальнейшему обсуждению реформы мировых и европейских рекордов в легкой атлетике.Ранее совет ЕАА поддержал рекомендации проектной группы по изменениям в определении и ратификации европейских и мировых рекордов. Согласно предложенным рекомендациям, предлагалось в дальнейшем рассматривать только те рекорды, которые были установлены на ограниченном наборе соревнований высшего уровня. Также рекорды будут аннулироваться, если спортсмен будет пойман на серьезном нарушении правил (например, в приеме допинга). Рекорд будет отменен, даже если нет доказательств, что злоупотребление повлияло на достижение.Рекомендации будут рассмотрены на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в августе.«Многие из заинтересованных лиц, в том числе бывшие и нынешние спортсмены, высказали свою реакцию. Как и ожидалось, реакция оказалась смешанной. Теперь я жду продолжения дальнейших консультаций, в ходе которых можно проанализировать отзывы всех заинтересованных сторон. Результаты дальнейших консультаций будут направлены в совет IAAF для их собственных дискуссий.«Главное, что серьезную поддержку получили три основных предложенных условия - ограниченный набор соревнований высшего уровня, наличие минимального количества допинг-проверок за 12 месяцев до регистрации рекорда, хранение допинг-проб в течение десяти лет», - заявил Хансен.