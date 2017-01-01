Вчера, 5 мая, в Дохе (Катар) прошел первый этап «Бриллиантовой лиги».
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14:48 Эдди Хирн: В шестом раунде Джошуа поступил очень умно, выплюнув капу 103 | Бокс
14:37 Президент WBA поддержал Владимира Кличко 98 | Бокс
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11:08 Американка Харрисон победила в беге на 100 м с барьерами в Дохе со сломанной рукой 152 | Легкая атлетика
10:44 Андрей Проценко – восьмой в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе 154 | Легкая атлетика
10:07 НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Анахайм» обыграл «Нэшвилл», отыгравшись с 0:3 за три минуты, «Сент-Луис» сократил отставание в серии с «Нэшвиллом» 153 | Хоккей
08:45 НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Кливленд» увеличил отрыв в серии с «Торонто», «Сан-Антонио» повел в серии с «Хьюстоном» 273 | Баскетбол
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