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Андрей Проценко – восьмой в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе

Андрей Проценко – восьмой на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе

Вчера, 5 мая, в Дохе (Катар) прошел первый этап «Бриллиантовой лиги». В соревнованиях принимал участие один украинец – прыгун в высоту Андрей Проценко. Со своим лучшим результатом в сезоне 2,26 м со второй попытки украинец занял 8-е место. Планка на высоте 2,29 Андрею не покорилась.
Победил катарец  Мутаз Эсса Баршим с лучшим результатом сезона в мире - 2,36 м, преодолев высоту с первой попытки. Второе место занял британец Робби Грабарз (2,31), третье - Дональд Томас (2,29).

С лучшими результатами сезона в мире на этапе первенствовали также кенийцы Элайя Манангои (1500 м - 3.31,90) и Рональд Квемои (3000 м  - 7.28,73), немка Томас Релер (копьё - 93,90 м), Кастер Семеня из ЮАР (800 м – 1.56,61) и кенийка Хивин Кийенг (3000 м с/п - 9.00,12).

Второй этап «Бриллиантовой лиги» состоится 13 мая в Шанхае (Китай).

Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 1-й этап. Доха, Катар
Мужчины
100 м
1. Акани Симбине (ЮАР) – 9,99
2. Асафа Пауэлл (Ямайка) – 10,08
3. Феми Огуноде (Катар) – 10,13
400 м
1. Стивен Гардинер (Багамские острова) – 44,60
2. Лашоун Мерритт (США) – 44,78
3. Тони Маккуэй (США) – 44,92
1500 м
1. Элайя Манангои (Кения) – 3.31,90 – лучший результат сезона в мире
2. Силас Киплагат (Кения) – 3.32,23
3. Бетуэлл Бирген (Кения) – 3.32,27
3000 м
1. Рональд Квемои (Кения) – 7.28,73 - лучший результат сезона в мире
2. Пол Челимо (США) – 7.31,57
3. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 7.32,27
Прыжки в высоту
1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,36 - лучший результат сезона в мире
2. Робби Грабарз (Великобритания) – 2,31
3. Дональд Томас (Багамские острова) – 2,29

8. Андрей Проценко (Украина) – 2,26
Тройной прыжок
1. Кристиан Тэйлор (США) – 17,25
2. Омар Крэддок (США) – 17,08
3. Алексис Копельо (Азербайджан) – 16,81
Копье
1. Томас Релер (Германия) – 93,90 - лучший результат сезона в мире
2. Йоханнес Феттер (Германия) – 89,68
3. Якуб Вадлейх (Чехия) – 87,91

Женщины
200 м
1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 22,19
2. Дафне Схипперс (Нидерланды) – 22,45
3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,77
800 м
1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.56,61 - лучший результат сезона в мире
2. Маргарет Вамбуи (Кения) – 1.57,03
3. Юнис Сум (Кения) – 1.58,76
100 м с/б
1. Кендра Харрисон (США) – 12,59
2. Синди Роледер (Германия) – 12,90
3. Шарика Нэлвис (США) – 12,91
3000 м с/п
1. Хивин Кийенг (Кения) – 9.00,12 - лучший результат сезона в мире
2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9.01,57
3. Рут Джебет (Бахрейн) – 9.01,99
Прыжки с шестом
1. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,80
2. Сэнди Моррис (США) – 4,75
3. Ярислей Сильва (Куба) – 4,65
Ядро
1. Мишель Картер (США) – 19,32
2. Анита Мартон (Венгрия) – 18,99
3. Алёна Дубицкая (Беларусь) – 18,90
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