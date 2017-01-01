Один украинец выступит на первом этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе (+календарь)

Сегодня, 5 мая, в Дохе (Катар) стартует новый сезон «Бриллиантовой лиги» – ежегодной серии престижных коммерческих соревнований по легкой атлетике.На первом этапе в Дохе выступит один украинец – бронзовый призер чемпионата мира в помещении-2014, серебряный призер чемпионата Европы-2014 года по прыжкам в высоту 28-летнй Андрей Проценко.Среди соперников Проценко будут серебряный призер Олимпийских Игр-2016 в Рио 25-летний катарец Мутаз Эсса Баршим, а также серебряный и бронзовый призеры ОИ-2012 в Лондоне - 26-летний американец Эрик Кинард и 29-летний британец Робберт Грабарз соответственно.Отметим, что в этом году лига претерпела изменения, которые, по мнению организаторов, придадут соревнованиям зрелищности и добавят интригу.В течение сезона спортсмены будут зарабатывать очки на первых 12 этапах, чтобы принять участие в двух финалах. Призовой фонд лиги составит 3,2 миллиона долларов. Призовой фонд каждой дисциплины $100,000 и $50,000 из них достанутся победителям.До этого года спортсмены зарабатывали очки в течение всего сезона и победитель определялся по количеству заработанных баллов, вне зависимости от того, выиграл он в финале или нет.Теперь количество баллов влияет только на выход легкоатлета в финал, где и определят победителей всего сезона.Суммы призовых в финале в каждом из видов будут распределяться следующим образом:1-е место - $50 0002-е место - $20 0003-е место - $10 0004-е место - $6 0005-е место - $5 0006-е место - $4 0007-е место - $3 0008-е место - $2 000Также организаторы в прыжках в длину и метаниях приняли решение вернуться к формату 6-ти попыток для всех участников, а не только для четырех лучших.5 мая – Доха (Катар)13 мая – Шанхай (Китай)27 мая – Юджин (США)8 июня – Рим (Италия)15 июня – Осло (Норвегия)18 июня – Стокгольм (Швеция)1 июля – Париж (Франция)6 июля – Лозанна (Швейцария)9 июля – Лондон (Великобритания)16 июля – Рабат (Марокко)21 июля – Монако (Монако)20 августа – Бирмингем (Великобритания)24 августа – Цюрих (Швейцария)1 сентября – Брюссель (Бельгия)