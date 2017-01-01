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Один украинец выступит на первом этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе (+календарь)

Один украинец выступит на первом этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе

Сегодня, 5 мая, в Дохе (Катар) стартует новый сезон «Бриллиантовой лиги» – ежегодной серии престижных коммерческих соревнований по легкой атлетике.

На первом этапе в Дохе выступит один украинец – бронзовый призер чемпионата мира в помещении-2014, серебряный призер чемпионата Европы-2014 года по прыжкам в высоту 28-летнй Андрей Проценко.
Среди соперников Проценко будут серебряный призер Олимпийских Игр-2016 в Рио 25-летний катарец Мутаз Эсса Баршим, а также серебряный и бронзовый призеры ОИ-2012 в Лондоне  - 26-летний американец Эрик Кинард и 29-летний британец Робберт Грабарз соответственно.

Отметим, что в этом году лига претерпела изменения, которые, по мнению организаторов, придадут соревнованиям зрелищности и добавят интригу.

В течение сезона спортсмены будут зарабатывать очки на первых 12 этапах, чтобы принять участие в двух финалах. Призовой фонд лиги составит 3,2 миллиона долларов. Призовой фонд каждой дисциплины $100,000 и $50,000 из них достанутся победителям.

До этого года спортсмены зарабатывали очки в течение всего сезона и победитель определялся по количеству заработанных баллов, вне зависимости от того, выиграл он в финале или нет.

Теперь количество баллов влияет только на выход легкоатлета в финал, где и определят победителей всего сезона.

Суммы призовых в финале в каждом из видов будут распределяться следующим образом:
1-е место - $50 000
2-е место - $20 000
3-е место - $10 000
4-е место - $6 000
5-е место - $5 000
6-е место - $4 000
7-е место - $3 000
8-е место - $2 000

Также организаторы в прыжках в длину и метаниях приняли решение вернуться к формату 6-ти попыток для всех участников, а не только для четырех лучших.

Календарь «Бриллиантовой лиги»-2017:
5 мая – Доха (Катар)
13 мая – Шанхай (Китай)
27 мая – Юджин (США)
8 июня – Рим (Италия)
15 июня – Осло (Норвегия)
18 июня – Стокгольм (Швеция)
1 июля – Париж (Франция)
6 июля – Лозанна (Швейцария)
9 июля – Лондон (Великобритания)
16 июля – Рабат (Марокко)
21 июля – Монако (Монако)
20 августа – Бирмингем (Великобритания)
24 августа – Цюрих (Швейцария)
1 сентября – Брюссель (Бельгия)
По материалам: Diamond League
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