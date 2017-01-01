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Главные призы Киевского полумарафона едут в Эфиопию, а чемпионата Украины - в Днепр и Львов

София Яремчук

Девять тысяч участников приняли участие в седьмом Киевском международном полумарафоне.
 
Как социальный проект, он собрал средства по нескольким благотворительным направлениям, а также дал возможность проявить себя на дистанции и детям с аутизмом, и ветеранам-инвалидам АТО. Были показаны очень высокие результаты, рекорды трассы. В том числе и благодаря участию сильных зарубежных атлетов. Это все, по надеждам организаторов, позволит Киевскому полумарафону получить в следующем году бронзовый статус международной федерации, а в 2020-м привезти в Киев чемпионат мира по полумарафону.
 
Победителем седьмого Киевского международного полумарафона стал Анбеса Ленчо из Эфиопии. Он преодолел дистанцию с новым рекордом трассы – 1 час 3 минуты 57 секунд. Предыдущий рекорд Тараса Сало, установленный в прошлом году, он превзошел на 44 секунды.
 
«Я чувствую себя очень счастливым. Не могу сказать, что забег был легким. Погода, как по мне, несколько прохладная и ветреная. Вообще, все прошло замечательно. Особенно силы в течение трассы я не распределял, а просто бежал в одном темпе. Сегодня меня поддерживала подруга, которая также принимала участие в забеге вместе со мной», - поделился впечатлениями после забега победитель.

Вторым и третьим среди мужчин финишировали, соответственно, поляк Шимон Кулька со временем 1:05.26 и днепрянин Роман Романенко со временем 1:05.41. Отметим, что Роман также стал победителем чемпионата Украины, который проходил во время Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017.
 
Победу среди женщин на дистанции 21 км 97,5 м одержала Бейене Белайнеш из Эфиопии, показав время 1:13.58.
 
«Чувствую себя хорошо, я довольна трассой и забегом. Конечно, устала, но оно того стоит. Получился замечательный праздник, и я рада, что стала его частью. Только погодные условия были непростыми. Всю дистанцию я бежала со средней скоростью», - прокомментировала победительница после пересечения финишной черты.
 
Следующей финишировала львовянка София Яремчук со временем 1:15.04, которая стала чемпионкой Украины среди женщин. Третье место заняла представительница Винничины Вера Овчарук (01:16.19).
По материалам: uaf.org.ua/
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