Украинка финишировала второй на марафоне в Ганновере

9 апреля в Ганновере (Германия) прошел марафон HAJ Hannover Marathon, который входит в одну из самых престижных легкоатлетических серий IAAF Silver Label Road Races, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.



Украинка Наталья Легонькова финишировала второй, преодолев дистанцию за 2 часа 33 минуты 20 секунд.

Быстрее пробежала только Фате Тола, которая представляла Германию. Ее результат – 2 часа 27 минут 48 секунд.

Еще одна украинка Татьяна Вернигор, с результатом 2: 38.48 финишировала четвертой.

9 апреля в Ганновере (Германия) прошел марафон HAJ Hannover Marathon, который входит в одну из самых престижных легкоатлетических серий IAAF Silver Label Road Races, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.Украинка Наталья Легонькова финишировала второй, преодолев дистанцию за 2 часа 33 минуты 20 секунд.Быстрее пробежала только Фате Тола, которая представляла Германию. Ее результат – 2 часа 27 минут 48 секунд.Еще одна украинка Татьяна Вернигор, с результатом 2: 38.48 финишировала четвертой.