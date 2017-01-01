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Украинка финишировала второй на марафоне в Ганновере
Украинка финишировала второй на марафоне в Ганновере9 апреля в Ганновере (Германия) прошел марафон HAJ Hannover Marathon, который входит в одну из самых престижных легкоатлетических серий  IAAF Silver Label Road Races, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Украинка Наталья Легонькова финишировала второй, преодолев дистанцию за 2 часа 33 минуты 20 секунд.
Быстрее пробежала только Фате Тола, которая представляла Германию. Ее результат – 2 часа 27 минут 48 секунд.  
Еще одна украинка Татьяна Вернигор, с результатом 2: 38.48 финишировала четвертой.
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