Глава WADA усомнился в возможности участия россиян в ЧМ по легкой атлетике

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди посчитал, что шансы российских легкоатлетов принять участие в чемпионате мира 2017 года невелики.«Я думаю, что Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) будет сложно снять дисквалификацию с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет соответствовать международным антидопинговым требованиям», — заявил Риди The Guardian.Он отметил, что «соответствующая инстанция наблюдает за улучшением ситуации с допингом в российском спорте».В феврале IAAF оставила в силе бессрочную дисквалификацию ВФЛА. Таким образом, российские спортсмены по-прежнему не могут выступать на международных соревнованиях.Глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления членства ВФЛА Руне Андерсен заявил, что российская организация может быть восстановлена не ранее ноября 2017 года.Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа. Многие российские спортсмены подали заявки на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.