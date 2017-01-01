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Британская легкоатлетка-трансгендер приговорена к 18 годам тюрьмы

Британская легкоатлетка-трансгендер приговорена к 18 годам тюрьмы

Королевский суд Бирмингема приговорил чемпионку Великобритании по горному бегу 2012 года Лорен Йеску к 18 годам тюремного заключения за покушение на убийство сотрудника союза легкоатлетов Великобритании Ральфа Найббса, сообщает Inside the Games.

42-летняя спортсменка-трансгендер в марте 2016 года на стадионе Alexander в Бирмингеме напала на Найббса и нанесла ему несколько ножевых ранений в область головы и шеи. Кроме того, Йеска травмировала Кевана Тэйлора и Тима Бегли, попытавшихся предотвратить нападение.

Причиной такого поступка легкоатлетки стало решение о запрете на еt участие в соревнованиях наравне с женщинами, а также аннулирование прошлых результатов.
По материалам: Чемпионат.com
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