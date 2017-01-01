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Украинские легкоатлеты завоевали три бронзы во второй день чемпионата Европы в Белграде

Сергей Никифоров и Марина Килипко. Фото uaf.org.ua

Вчера, 4 марта, в Белграде (Сербия) прошел второй день чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении.

Украинцы завоевали три бронзовые медали. Их обладателями стали Сергей Никифоров (длина) – 8,07 м, Юлия Левченко (высота) – с личным рекордом 1,94 м и Марина Килипко (шест) – 4,55 м.

Легкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении. Белград (Сербия), 4 марта
Мужчины.
60 м
1. Ричард Килти (Великобритания) – 6,54
2. Ян Волко (Словакия) – 6,58
3. Остин Гамильтон (Швеция) – 6,63

13. Владимир Супрун (Украина) – 6,75 (в полуфинале)
400 м
1. Батухан Алтынташ (Турция) – 46,92
2. Русмир Малкочевич (Босния и Герцеговина) – 48,23
3. Себастьян Урсаши (Румыния) – 48,86

17. Виталий Бутрым (Украина) – 47,76 (в квалификации)
18. Евгений Гуцол (Умкраина) – 47,77 (в квалификации)
1500 м
1. Марцин Левандовский (Польша) – 3.44,82
2. Калле Берглунд (Швеция) – 3.45,56
3. Филип Сасинек (Чехия) – 3.45,89
Длина
1. Измир Смайлай (Албания) – 8,08
2. Михел Торнеус (Швеция) – 8,08
3. Сергей Никифоров (Украина) – 8,07

15. Владислав Мазур (Украина) – 7,58 ( в квалификации)
Ядро
1. Конрад Буковицкий (Польша) – 21,97
2. Томаш Станек (Чехия) – 21,43
3. Давид Шторль (Германия) – 21,30

Женщины
400 м
1.Тамара Салашки (Сербия) – 53,69
2. Бьянка Разор (Румыния) – 53,93
3. Андриана Ферра (Греция) – 53,94

13. Ольга Бибик (Украина) – 53,66 ( в полуфинале)
28. Татьяна Мельник (Украина) – 55,18 (в квалификации)
1500 м
1. Лаура Майр (Великобритания) – 4.02,39
2. Констанца Клоштерхальфен (Германия) – 4.04,45
3. София Эннауи (Польша) – 4.06,59

11. Елена Сидорская (Украина) – 4.14,95 (в квалификации)
Высота
1. Айрина Палсите (Литва) – 2,01
2. Рут Бейтиа (Испания) – 1,94
3. Юлия Левченко (Украина) – 1,94 PB
4. Оксана Окунева (Украина) – 1,92
Тройной прыжок
1. Кристин Гириш (Германия) – 14,37
2. Патрисия Мамона (Португалия) – 14,32
3. Параскеви Папахристу (Греция) – 14,24

16. Руслана Цихоцкая (Украина) – 13,31 (в квалификации)
Шест
1. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,85
2. Лиза Рыжих (Германия) – 4,75
3. Марина Килипко (Украина) и Ангелика Бегтссон (Швеция) – по 4,55
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