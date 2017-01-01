Украинские легкоатлеты завоевали три бронзы во второй день чемпионата Европы в Белграде

Вчера, 4 марта, в Белграде (Сербия) прошел второй день чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении.



Украинцы завоевали три бронзовые медали. Их обладателями стали Сергей Никифоров (длина) – 8,07 м, Юлия Левченко (высота) – с личным рекордом 1,94 м и Марина Килипко (шест) – 4,55 м.



Легкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении. Белград (Сербия), 4 марта

Мужчины.

60 м

1. Ричард Килти (Великобритания) – 6,54

2. Ян Волко (Словакия) – 6,58

3. Остин Гамильтон (Швеция) – 6,63

…

13. Владимир Супрун (Украина) – 6,75 (в полуфинале)

400 м

1. Батухан Алтынташ (Турция) – 46,92

2. Русмир Малкочевич (Босния и Герцеговина) – 48,23

3. Себастьян Урсаши (Румыния) – 48,86

…

17. Виталий Бутрым (Украина) – 47,76 (в квалификации)

18. Евгений Гуцол (Умкраина) – 47,77 (в квалификации)

1500 м

1. Марцин Левандовский (Польша) – 3.44,82

2. Калле Берглунд (Швеция) – 3.45,56

3. Филип Сасинек (Чехия) – 3.45,89

Длина

1. Измир Смайлай (Албания) – 8,08

2. Михел Торнеус (Швеция) – 8,08

3. Сергей Никифоров (Украина) – 8,07

…

15. Владислав Мазур (Украина) – 7,58 ( в квалификации)

Ядро

1. Конрад Буковицкий (Польша) – 21,97

2. Томаш Станек (Чехия) – 21,43

3. Давид Шторль (Германия) – 21,30



Женщины

400 м

1.Тамара Салашки (Сербия) – 53,69

2. Бьянка Разор (Румыния) – 53,93

3. Андриана Ферра (Греция) – 53,94

…

13. Ольга Бибик (Украина) – 53,66 ( в полуфинале)

28. Татьяна Мельник (Украина) – 55,18 (в квалификации)

1500 м

1. Лаура Майр (Великобритания) – 4.02,39

2. Констанца Клоштерхальфен (Германия) – 4.04,45

3. София Эннауи (Польша) – 4.06,59

…

11. Елена Сидорская (Украина) – 4.14,95 (в квалификации)

Высота

1. Айрина Палсите (Литва) – 2,01

2. Рут Бейтиа (Испания) – 1,94

3. Юлия Левченко (Украина) – 1,94 PB

4. Оксана Окунева (Украина) – 1,92

Тройной прыжок

1. Кристин Гириш (Германия) – 14,37

2. Патрисия Мамона (Португалия) – 14,32

3. Параскеви Папахристу (Греция) – 14,24

…

16. Руслана Цихоцкая (Украина) – 13,31 (в квалификации)

Шест

1. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,85

2. Лиза Рыжих (Германия) – 4,75

3. Марина Килипко (Украина) и Ангелика Бегтссон (Швеция) – по 4,55

Вчера, 4 марта, в Белграде (Сербия) прошел второй день чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении.Украинцы завоевали три бронзовые медали. Их обладателями стали(длина) – 8,07 м,(высота) – с личным рекордом 1,94 м и(шест) – 4,55 м.1. Ричард Килти (Великобритания) – 6,542. Ян Волко (Словакия) – 6,583. Остин Гамильтон (Швеция) – 6,6313. Владимир Супрун (Украина) – 6,75 (в полуфинале)1. Батухан Алтынташ (Турция) – 46,922. Русмир Малкочевич (Босния и Герцеговина) – 48,233. Себастьян Урсаши (Румыния) – 48,8617. Виталий Бутрым (Украина) – 47,76 (в квалификации)18. Евгений Гуцол (Умкраина) – 47,77 (в квалификации)1. Марцин Левандовский (Польша) – 3.44,822. Калле Берглунд (Швеция) – 3.45,563. Филип Сасинек (Чехия) – 3.45,891. Измир Смайлай (Албания) – 8,082. Михел Торнеус (Швеция) – 8,0815. Владислав Мазур (Украина) – 7,58 ( в квалификации)1. Конрад Буковицкий (Польша) – 21,972. Томаш Станек (Чехия) – 21,433. Давид Шторль (Германия) – 21,301.Тамара Салашки (Сербия) – 53,692. Бьянка Разор (Румыния) – 53,933. Андриана Ферра (Греция) – 53,9413. Ольга Бибик (Украина) – 53,66 ( в полуфинале)28. Татьяна Мельник (Украина) – 55,18 (в квалификации)1. Лаура Майр (Великобритания) – 4.02,392. Констанца Клоштерхальфен (Германия) – 4.04,453. София Эннауи (Польша) – 4.06,5911. Елена Сидорская (Украина) – 4.14,95 (в квалификации)1. Айрина Палсите (Литва) – 2,012. Рут Бейтиа (Испания) – 1,944. Оксана Окунева (Украина) – 1,921. Кристин Гириш (Германия) – 14,372. Патрисия Мамона (Португалия) – 14,323. Параскеви Папахристу (Греция) – 14,2416. Руслана Цихоцкая (Украина) – 13,31 (в квалификации)1. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,852. Лиза Рыжих (Германия) – 4,75и Ангелика Бегтссон (Швеция) – по 4,55