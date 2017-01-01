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Плотицына – четвертая в беге на 60 м с барьерами на чемпионате Европы в Белграде
Плотицына – четвертая в беге на 60 м с барьерами на чемпионате Европы в Белграде В Белграде (Сербия) стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. В первый день соревнований было разыграно пять комплектов медалей. Украинцы на пьедестал не поднимались.

В шаге от пьедестала остановилась Анна Плотицына в беге на 60 м с барьерами. С результатом 7,96 секунды она заняла 4-е место. Победила немка Синди Роледер (7,88).

Пятиборка Алина Шух с результатом 4377 очков была 11-й. Первенствовала бельгийка Нафиссату Тиам с лучшим результатом сезона в мире  – 4870.  

Еще один лучший результат сезона в мире установила венгерка Анита Мартон в толкании ядра – 19,28 м. Украинка Ольга Голодная не смогла преодолеть квалификацию с результатом 16,06 м.

Не пробились в финал соревнований Сергей Копонайко, Артем Шаматрин и Елена Яновская в беге на 60 м с барьерами, а также Ольга Голодная в толкании ядра.
 
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Белград (Сербия). 3 марта
Мужчины. 60 м/б
1. Энди Поцци (Великобритания) – 7,51
2. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) – 7,52
3. Петр Свобода (Чехия) – 7,53

18. Сергей Копонайко (Украина) – 7,95 ( в квалификации)
Артем Шаматрин (Украина) - DQ
    
Шест
1. Петр Лисек (Польша) – 5,85
2. Констандинос Филиппидис (Греция) – 5,85
3. Павел Войцеховский (Польша) – 5,85

Женщины. 60 м/б
1. Синди Роледер (Германия) – 7,88
2. Алина Талай (Беларусь ) – 7,92
3. Памела Дуткевич (Германия) – 7,95
4. Анна Плотицына (Украина) – 7,96

20. Елена Яновская (Украина) – 8,33 ( в квалификации)

Ядро
1. Анита Мартон (Венгрия) – 19,28 – лучший результат сезона в мире
2. Радослава Мавродиева (Болгария) – 18,36
3. Юлия Леонтюк (Беларусь) - 18,32

19. Ольга Голодная (Украина) – 16,06 ( в квалификации)

Пятиборье
1. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 4870  - лучший результат сезона в мире
2. Ивона Дадич (Австрия) – 4767
3. Дьерди Живоцки-Фаркаш (Венгрия) – 4723

11. Алина Шух (Украина) - 4377
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