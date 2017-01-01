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На чемпионате Украины легкоатлеты сражались за медали и место в сборной на европейское первенство

На чемпионате Украины легкоатлеты сражались за медали и место в сборной на европейское первенство

17-19 февраля в манеже Сумского государственного университета состоялся главный старт национального зимнего сезона - чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.
 
В первый день соревнований порадовали хорошими результатами молодые мастера по прыжкам с шестом. В противостоянии мужчин победу уверенно одержал 19-летний Владислав Малыхин (Бровары) - 5 м 40 см. Попробовал Владислав штурмовать и 5.61, но они ему не покорились.

У женщин 21-летняя харьковчанка Марина Килипко, уже в ранге чемпионки Украины, взяла 4.30, 4.40 и 4.50. Установить новый рекорд Украины для помещений - 4.60 - пока ей не удалось.

Насыщенным на события был второй день соревнований.
На дистанции 60 метров победила Олеся Повх (Запорожье) с результатом 7,15 секунды с преимуществом в 25 сотых над Викторией Кащеевой (Донецк), которая финишировала второй и также сумела уложиться в норматив ЕА на Белград-2017 (он составляет 7,42).
 
На мужской 60-метровке довольно неожиданно сумел ворваться на пьедестал почета 19-летний Александр Соколов из Николаева (6,81), который на одну сотую опередил опытных Игоря Бодрова и Сергея Смелика, а на три сотых - Виталия Коржа. Уступил Александр только сумчанину Владимиру Супруну (6,75) и Роману Кравцову из Запорожья (6,80).
 
В барьерном спринте у женщин не знала равных представительница Киевщины Анна Плотицина - 8,03.

Порадовали сверхнапряженной борьбой бегуны на средние и длинные дистанции.
У женщин в беге на 400 м, где участницы боролись также за место в эстафетной сборной 4х400 метров на чемпионате Европы, вся тройка призеров выбежала из 54 секунд и уложилась в норматив ЕА - киевлянка Ольга Бибик (53,09), Ольга Ляхова с Полтавщины (53,42) и еще одна столичная атлетка Татьяна Мельник (53,80).

Не менее напряженным стал финал на этой дистанции у мужчин. В итоге сумчанин Виталий Бутрым на 5 сотых опередил своего бывшего земляка, а ныне представителя Волыни Евгения Гуцола (47,53 против 47,58).
 
В беге на 1500 метров среди мужчин победителя от серебряного призера отделила всего одна сотая секунды. Именно столько выиграл одессит Юрий Кищенко у Станислава Маслова из Житомира (соответственно, 3.48,40 и 3.48,41). Третьим стал Владимир Киц с Киевщины - 3.48,60.

Владимиру удалось отыграться дистанции 3000 м, где борьба получилась не менее напряженной и имела две развязки - сначала на последних метрах дистанции, а затем - после судейского совещания.
Первым на этой дистанции финишировал киевлянин Николай Нижник. Но рефери усмотрели в его бега нарушение правил ИААФ - Николаю помог атлет («повел» его по дистанции), который отставал от него на круг. В результате Нижник был дисквалифицирован, а золотая награда досталась Кицу - 8.03,65.

Многоборка Алина Шух из Броваров соревновалась в четырех отдельных видах, и по результатам выступлений в двух из них сумела подняться на пьедестал почета - стала третьей в прыжках в длину (6.07) и победила в молодежном первенстве в толкании ядра (13.60).
 
Украшением соревнований стал спор прыгуний в высоту, где на три места в сборной претендовали четыре атлетки. Четвертой «лишней» стала киевлянка Ирина Геращенко, которой покорились лишь 1.86. Второе место с результатом 1.89 разделили Юлия Левченко и Юлия Чумаченко из Николаева. А победила, ни разу не сбив планки, еще одна представительница Николаевщины Оксана Окунева - 1.94. При том, что это был для нее первый старт в сезоне.
 
В прыжках в длину в очередной раз в этом сезоне подтвердила свой норматив на чемпионат Европы Марина Бех из Хмельницкого, которая с каждой попыткой наращивала преимущество над соперницами и в итоге выиграла с результатом 6.64.
 
Финальным аккордом чемпионата Украины стали соревнования женщин в тройном прыжке. Здесь бронзовый призер Лондона-2012 Ольга Саладуха из Донецкой области не имела себе равных и праздновала победу с результатом 14.02.
По материалам: ФЛАУ
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