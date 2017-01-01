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Украинки заняли призовые места на европейских легкоатлетических турнирах
Украинки заняли призовые места на европейских легкоатлетических турнирахВ минувшую неделю украинские легкоатлеты принимали участие в ряде международных турниров, где заняли призовые места.

Олеся Повх победила на престижном международном легкоатлетическом турнире Indoor ISTAF в Берлине (Германия). Повх выиграла дистанцию 60 метров с новым лучшим результатом сезона - 7,14 секунды. В мировом топ-листе сезона это четвертое время.
В феврале Повх уже побеждала на турнирах в Дюссельдорфе (Германия) и Мондвилли (Франция).

Елена Яновская на соревнованиях Vectis Meeting серии European Athletics Indoor Area Permit Meetings в Люксембурге замкнула тройку призеров в беге на 60 метров с барьерами с результатом 8,43 секунды.

Ирина Геращенко и Юлия Левченко вели борьбу за победу в прыжках в высоту на этапе International High Jump Tour в Чехии. Обойти украинский дуэт удалось лишь олимпийской чемпионке из Испании Рут Бейтиа (1,94 м). Геращенко вяла 1,92 м с первой попытки и стала второй, а Левченко на эту высоту потребовалось две попытки, в результате она замкнула тройку призеров.

Елизавета Брызгина вошла в тройку призеров в беге на 400 метров на международном турнире IFAM Meeting в бельгийском Генте. Украинка, для которой коронной является 200-метровка, стала второй на дистанции 400 м, показав время 54,13 секунды. Победила француженка Анье Рааролай (53,43).

На турнире Meeting Elite en Salle de Metz, который прошел во французском Меце украинские спортсменки отметились личными рекордами, лучшими личными результатами в сезоне и призовыми местами.
Марина Килипко установила личный рекорд в прыжках с шестом в помещении. Ей удалось поднять планку на 5 сантиметров и преодолеть высоту 4,55 м с третьей попытки.

Ольга Земляк улучшила свой результат текущего сезона в беге на 400 метров и финишировала второй со временем 52,09 секунды.
Две украинские легкоатлетки вошли в призовую тройку на дистанции 800 метров с личными лучшими результатами в сезоне — Ольга Ляхова финишировала второй (2.00,93), а Анастасия Ткачук замкнула тройку призеров (2.01,57).

Серию успешных стартов в Меце продолжила и Анна Плотицына, которая на дистанции 60 метров с барьерами стала второй с личным лучшим результатом сезона — 8,02 секунды.
По материалам: ФЛАУ
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