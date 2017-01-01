Руслан Дмитренко и Алина Шух - лучшие легкоатлеты января в Украине

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов января в Украине, сообщает пресс-служба Федеоации легкой атлетики Украины.У мужчин лучшим был признан, который победил в Киеве на соревнованиях «Рождественские старты» с третьим результатом сезона в Европе по спортивной ходьбе на 5000 метров - 19.24,6 (по ручному секундомеру).У женщин вне конкуренции была. Всех поразила ее победа в Запорожье на командном чемпионате Украины в пятиборье с юниорским мировым рекордом и лучшим результатом сезона в мире (4550 очков). Также в прошлом месяце Алина выиграла Мемориал Демьянюка по прыжкам в высоту (1.86).Отметим, что в 2016 году Руслан и Алина также были признаны лучшими легкоатлетами первого месяца года.Напомним, опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались, как треть всех голосов.