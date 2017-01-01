Эфиопский бегун сядет в тюрьму за мельдоний

Эфиопский стайер Гирмая Бирахуна проведет в тюрьме не менее трех лет из-за употребления запрещенного вещества мельдония. Об этом The Independent сообщил президент местной федерации легкой атлетики Хайле Гебреселассие.«В следующем месяце впервые в Эфиопии легкоатлет отправится в тюрьму за употребление запрещенных веществ, мне страшно и грустно за него. Три года минимум, это очень суровое наказание. Многие обвиняют меня, но закон принимало правительство», — рассказал Гебреселассие.Запрещенный препарат был обнаружен в допинг-пробе 22-летнего атлета во внесоревновательный период.В ноябре прошлого года в Эфиопии был принят закон, который предусматривает от трех до пяти лет тюремного заключения для спортсменов за применение допинга.Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016-го. В апреле того же года WADA сообщило, что содержание менее одного микрограмма этого вещества в допинг-пробе спортсмена, сданной до марта прошлого года, является допустимым показателем.