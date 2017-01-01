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Голосование за лучших легкоатлетов Украины в январе
Голосование за лучших легкоатлетов Украины в январеФедерация легкой атлетики Украины приглашает принять участие в голосовании по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украины в январе.

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться, как треть всех голосов. 

В каждой из номинаций необходимо выбрать по одному претенденту. Голосование продолжается до 10-00 пятницы, 10 декабря.

Список претендентов по номинациям (в алфавитном порядке).

 Атлет января 2017

- Руслан Дмитренко - победа в Киеве на соревнованиях «Рождественские старты» с третьим результатом сезона в Европе - 19.24,6, по ручному секундомеру).

- Сергей Лебедь - девятое место в марафоне серии IAAF Gold Label Road Race в Китае (Xiamen International Marathon) - 2:29,43.

- Владимир Супрун - второе место на международных соревнованиях в Чехии в беге на 60 метров - 6,75.

 Атлетка января 2017

- Юлия Левченко - победа в Киеве на соревнованиях «Рождественские старты» с третьим результатом сезона в мире (1.92) и второе место на международных соревнованиях в Швеции (1.89).

- Анастасия Ткачук - три победы в Запорожье на командном чемпионате Украины: с пятым результатом сезона в мире в беге на 1500 метров (4.15,58), а также в беге на 800 метров (2.04,97) и в эстафете 200 + 400 +600 + 800 метров.

- Алина Шух - победа в Запорожье на командном чемпионате Украины в пятиборье с юниорским мировым рекордом и лучшим результатом сезона в мире (4550 очков), победа на Мемориале Демьянюка по прыжкам в высоту (1.86).

 Голосование болельщиков происходит в сети Facebook по следующим ссылкам:

Лучший легкоатлет января-2017 в Украине
Лучшая легкоатлетка января-2017 в Украине
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