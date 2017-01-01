Голосование за лучших легкоатлетов Украины в январе

Федерация легкой атлетики Украины приглашает принять участие в голосовании по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украины в январе.Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться, как треть всех голосов.В каждой из номинаций необходимо выбрать по одному претенденту. Голосование продолжается до 10-00 пятницы, 10 декабря.(в алфавитном порядке).- победа в Киеве на соревнованиях «Рождественские старты» с третьим результатом сезона в Европе - 19.24,6, по ручному секундомеру).- девятое место в марафоне серии IAAF Gold Label Road Race в Китае (Xiamen International Marathon) - 2:29,43.- второе место на международных соревнованиях в Чехии в беге на 60 метров - 6,75.- победа в Киеве на соревнованиях «Рождественские старты» с третьим результатом сезона в мире (1.92) и второе место на международных соревнованиях в Швеции (1.89).- три победы в Запорожье на командном чемпионате Украины: с пятым результатом сезона в мире в беге на 1500 метров (4.15,58), а также в беге на 800 метров (2.04,97) и в эстафете 200 + 400 +600 + 800 метров.- победа в Запорожье на командном чемпионате Украины в пятиборье с юниорским мировым рекордом и лучшим результатом сезона в мире (4550 очков), победа на Мемориале Демьянюка по прыжкам в высоту (1.86).Голосование болельщиков происходит в сети Facebook по следующим ссылкам: