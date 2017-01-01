Украинка претендует на звание лучшей атлетки Европы

Украинка Алина Шух вошла в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки января в Европе по версии ЕА, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.



Напомним, что на командном чемпионате Украины в Запорожье Шух установила мировой рекорд U20 по пятиборью в помещении.



Голосование продлится до 12:00 6 февраля. Победит спортсменка, которая наберет больше всего «лайков» из всех претендентов под своим фото на страницах ЕА в Twitter.

Украинкавошла в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки января в Европе по версии ЕА, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.Напомним, что на командном чемпионате Украины в Запорожье Шух установила мировой рекорд U20 по пятиборью в помещении.Голосование продлится до 12:00 6 февраля. Победит спортсменка, которая наберет больше всего «лайков» из всех претендентов под своим фото на страницах ЕА в Facebook