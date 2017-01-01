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Украинская эстафетная команда получит бронзу ОИ-2012 после дисквалификации россиянок
Украинская эстафетная команда получит бронзу ОИ-2012 после дисквалификации россиянокМеждународный олимпийский комитет (МОК), после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, лишил серебряных медалей российскую женскую эстафетную команду в беге 4х 400 метров из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки, сообщается на сайте организации.

В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество — анаболический стероид туринабол.

Дисквалификация российской команды может принести сборной Украины бронзу Игр-2012.
Напомним, в Лондоне золото завоевали американки, серебро – россиянки, бронзу – бегуньи из Ямайки, а сборная Украины в составе Алины Логвиненко, Ольги Земляк, Анны Ярощук и Натальи Пигиды заняла четвертое место.

Таким образом, теперь серебро должны передать сборной Ямайки, а бронзу — Украине.

МОК после перепроверки допинг-проб лишил сборную России 13 медалей Игр-2008 и пяти наград Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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