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В Госдуме РФ задумались о выступлении российских легкоатлетов под флагом Беларуси
В Госдуме РФ задумались о выступлении российских легкоатлетов под флагом БеларусиДепутат Госдумы Евгений Федоров направил запрос президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой начать консультации о возможности выступлений российских легкоатлетов под флагом Беларуси на международных соревнованиях до момента снятия запрета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает РИА Новости.

Лукашенко возглавляет Национальный олимпийский комитет Беларуси.

«В принципе такое возможно в случае получения гражданства. Но стандартный «карантин», когда спортсмен не может выступать, длится два года», — рассказал руководитель белорусской федерации легкой атлетики, депутат парламента республики Вадим Девятовский.

При этом он уточнил, что существует возможность уменьшения срока «карантина», но для этого нужно решение IAAF, а также согласие федерации страны, за которую спортсмен выступал до этого — в данном случае ВФЛА.

13 ноября 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА в организации на неопределенный срок из-за участившихся случаев применения запрещенных препаратов. При этом IAAF оставил за спортсменами, не замешанными в допинговом скандале, право на выступление на международных соревнованиях, но не под флагом России.
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