В Госдуме РФ задумались о выступлении российских легкоатлетов под флагом Беларуси

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил запрос президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой начать консультации о возможности выступлений российских легкоатлетов под флагом Беларуси на международных соревнованиях до момента снятия запрета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает РИА Новости.Лукашенко возглавляет Национальный олимпийский комитет Беларуси.«В принципе такое возможно в случае получения гражданства. Но стандартный «карантин», когда спортсмен не может выступать, длится два года», — рассказал руководитель белорусской федерации легкой атлетики, депутат парламента республики Вадим Девятовский.При этом он уточнил, что существует возможность уменьшения срока «карантина», но для этого нужно решение IAAF, а также согласие федерации страны, за которую спортсмен выступал до этого — в данном случае ВФЛА.13 ноября 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА в организации на неопределенный срок из-за участившихся случаев применения запрещенных препаратов. При этом IAAF оставил за спортсменами, не замешанными в допинговом скандале, право на выступление на международных соревнованиях, но не под флагом России.