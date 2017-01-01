Украинские легкоатлеты вошли в тройки призеров на европейских турнирах

28 января украинские легкоатлеты приняли участие в международных турнирах во Франции, Швеции и Чехии и на всех заняли призовые места, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.Рекордсменка Украины по прыжкам с шестомзамкнула тройку призеров на соревнованиях серии Perche Elite Tour Premium (28 января, Руан, Франция). Она, как и немка Анника Ролофф, с первой попытки преодолела 4,40 м, однако стать второй ей помешала ошибка на предыдущей высоте. 4,30 подчинились Килипко, в отличие от Ролофф, только со второй попытки. Победила американка Сэнди Моррис (4,57).Украинкивошли в первую тройку международного легкоатлетического турнира Bauhaus - Galan Indoor (28 января, Стокгольм, Швеция). Обе спортсменки завершили соревнования по прыжкам в высоту с результатом 1,89 м. Столько же показала шведка Эмма Грин. По попыткам победительницей турнира стала Грин. Левченко вторая, Геращенко – третья.Четыре вторых места украинцы заняли на турнире Jablonecka hala 2017 (28 января, Яблонец-над-Нисой, Чехия).с личным рекордом стал вторым в беге на 60 метров (6,75).установил в забеге личный рекорд в беге на 60 метров с барьерами (8,00 с), а в финале с результатом 8,05 финишировал вторым.Еще два вторых места ув беге на 1500 метров (3.52,29) ив прыжкам в длину (5,82 м).