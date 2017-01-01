На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Украинские легкоатлеты вошли в тройки призеров на европейских турнирах

Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Фото facebook.com/UkrainianAthletics

28 января украинские легкоатлеты приняли участие в международных турнирах во Франции, Швеции и Чехии и на всех заняли призовые места, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Рекордсменка Украины по прыжкам с шестом Марина Килипко замкнула тройку призеров на соревнованиях серии Perche Elite Tour Premium (28 января, Руан, Франция). Она, как и немка Анника Ролофф, с первой попытки преодолела 4,40 м, однако стать второй ей помешала ошибка на предыдущей высоте. 4,30 подчинились Килипко, в отличие от Ролофф, только со второй попытки. Победила американка Сэнди Моррис (4,57).

 
Украинки Юлия Левченко и Ирина Геращенко вошли в первую тройку международного легкоатлетического турнира Bauhaus - Galan Indoor (28 января, Стокгольм, Швеция). Обе спортсменки завершили соревнования по прыжкам в высоту с результатом 1,89 м. Столько же показала шведка Эмма Грин. По попыткам победительницей турнира стала Грин. Левченко вторая, Геращенко – третья.

 
Четыре вторых места украинцы заняли на турнире Jablonecka hala 2017 (28 января, Яблонец-над-Нисой, Чехия).
Владимир Супрун с личным рекордом стал вторым в беге на 60 метров (6,75).
Богдан Черномаз установил в забеге личный рекорд в беге на 60 метров с барьерами (8,00 с), а в финале с результатом 8,05 финишировал вторым.
Еще два вторых места у Василия Коваля в беге на 1500 метров (3.52,29) и Юлии Фирсовой в прыжкам в длину (5,82 м).
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Украинцы заняли три призовых места на легкоатлетическом турнире в Роверетто
Марина Килипко установила рекорд Украины по прыжкам с шестом
Рио-2016. Ирина Геращенко – в финале соревнований по прыжкам в высоту
Четыре призовых места заняли украинские легкоатлеты на турнире в Ирландии
Успехи украинских легкоатлетов на турнирах в Финляндии и Франции
Украинские легкоатлеты заняли 11 призовых мест на турнире в Греции
Андрей Проценко победил на «Мемориале Демьянюка» с рекордом турнира
Украинцы заняли три призовых места на турнире по легкой атлетике в Швеции
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Украинские легкоатлеты вошли в тройки призеров на европейских турнирах
Усейн Болт вернул золотую медаль ОИ-2008
Усэйн Болт лишен золота ОИ-2008 в эстафете из-за допинг-пробы Картера
Валуев предрек цепную реакцию после перехода Шубенкова под нейтральный флаг
Российские легкоатлеты отказываются от российского флага

Последние новости спорта

20:41 Уэсли Со – победитель шахматного турнира в Вейк-ан-Зее; Эльянов - седьмой 120 | Шахматы

19:01 Украинские легкоатлеты вошли в тройки призеров на европейских турнирах 138 | Легкая атлетика

18:43 Команда украинских шпажистов – бронзовый призер этапа КМ в Германии 150 | Фехтование

18:26 УХЛ. 33-й тур. «Донбасс» дома победил «Белый Барс», «Кременчук» на выезде обыграл «Витязь» 144 | Хоккей

15:24 Украинские биатлонисты – третьи в смешанной эстафете на чемпионате Европы 475 | Биатлон / Главные новости спорта

14:46 Australian Open. Федерер стал чемпионом, одолев в пяти сетах Надаля в финале 206 | Теннис / Главные новости спорта

14:23 Бризил готов драться с Уайлдером 213 | Бокс

14:08 Иван Редкач нокаутировал Демонда Брока 268 | Бокс

13:59 Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео) 209 | Бокс / Видео

13:42 Виталий Труш – десятый в спринте на юниорском КМ по биатлону в Поклюке 190 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)

Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы в спринте (Видео)

Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке (Видео)

Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Украинские биатлонисты – третьи в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Australian Open. Федерер стал чемпионом, одолев в пяти сетах Надаля в финале
Варвинец и Доценко – четвертые в миксте на чемпионате Европы по биатлону
Australian Open. Эбигейл Спирс и Хуан-Себастьян Кабаль – чемпионы в миксте
Фернандес – пятикратный чемпион Европы по фигурному катанию; Павлов – 14-й









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (442)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (460)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (462)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги