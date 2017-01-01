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Усэйн Болт лишен золота ОИ-2008 в эстафете из-за допинг-пробы Картера

УсэйнБолт лишен золота ОИ-2008 в эстафете из-за допинг-пробы Картера

Сборная Ямайки вместе с Усэйном Болтом лишена золотой медали Олимпийских игр-2008 в Пекине в мужской эстафете 4х100 метров после перепроверки допинг-пробы члена команды Несты Картера, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

После перепроверки допинг-проб в образце Картера были найдены следы запрещенного препарата метилгексанамина. В итоге результат ямайской команды аннулирован, и сборная Ямайки, в том числе и Болт, должна вернуть медали.

Ранее сообщалось, что Картеру грозит дисквалификация сроком на полтора года за применение допинга, а Болт заявлял в интервью СМИ, что в случае такого решения МОК готов вернуть свою медаль, но его сердце будет разбито.

В результате этого решения в активе Болта остается 8 золотых олимпийских медалей.
По материалам: Р-Спорт
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