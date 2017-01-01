Усэйн Болт лишен золота ОИ-2008 в эстафете из-за допинг-пробы Картера

Сборная Ямайки вместе с Усэйном Болтом лишена золотой медали Олимпийских игр-2008 в Пекине в мужской эстафете 4х100 метров после перепроверки допинг-пробы члена команды Несты Картера, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
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