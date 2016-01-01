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Валуев предрек цепную реакцию после перехода Шубенкова под нейтральный флаг

Валуев предрек цепную реакцию после перехода Шубенкова под нейтральный флаг

Решение российского легкоатлета Сергея Шубенкова, который намерен выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, может повлечь за собой цепную реакцию среди других спортсменов в стране. Такое мнение высказал депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

«Каждый спортсмен так или иначе будет смотреть, осуждает общество переход под нейтральный флаг или нет, мониторить ситуацию, — сказал Валуев. — Но самая главная опасность во всем этом — моральная неустойчивость возможных последователей Шубенкова».

Поступок Шубенкова прокомментировала и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что теперь многие будут обвинять спортсмена в предательстве. «Я не знаю, была ли это спланированная на Западе акция, чтобы в итоге наши спортсмены начали так поступать, потому что некуда будет деваться», — заявила Журова.

Ранее 18 января сообщалось, что чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена.

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По материалам: lenta.ru
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