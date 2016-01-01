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Голосование за лучших легкоатлетов и тренеров Украины в 2016 году
Голосование за лучших легкоатлетов и тренеров Украины в 2016 годуФедерация легкой атлетики Украины приглашает принять участие в голосовании по определению лучших легкоатлетов и тренеров Украины 2016 года.
 
Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться, как треть всех голосов.

В каждой номинации необходимо выбрать по одному претенденту.

Голосование продолжается до 10-00 четверга, 29 декабря. Ниже список претендентов по номинациям (в алфавитном порядке).

Лучший атлет 2016 года (10 номинантов)
• Богдан Бондаренко - бронзовая награда на Олимпийских играх по прыжкам в высоту
• Евгений Виноградов – 18-е место в мировом рейтинге ИААФ в метании молота (77 м 15 см)
• Игорь Главан - серебряные награды в индивидуальном и командном зачетах на командном чемпионате мира по спортивной ходьбе (50 км)
• Алексей Касьянов - серебряная награда на чемпионате мира в помещении по многоборью, победа на международных соревнованиях Декастар
• Дмитрий Косинский – 5-е место на Олимпийских играх в метании копья
• Дмитрий Лашин - бронзовая награда в командном зачете и 4-е место в индивидуальном на кубке Европы в беге на 10000 метров, 4-е место в полумарафоне на чемпионате Европы
• Никита Нестеренко - бронзовая награда на Кубке Европы по метаниям, победа на международных соревнованиях Деканейшн по метанию диска
• Николай Нижник - национальный рекорд Украины среди молодежи в беге на 3000 метров в помещении (8 мин. 01,05 сек)
• Андрей Проценко – 4-е место на Олимпийских играх по прыжкам в высоту
• Сергей Смелик - третий результат за всю историю среди украинцев в беге на 100 метров (10,10 сек)
 
Лучшая атлетка 2016 года  (10 номинантов)
• Марина Бех – 7-е место в мировом рейтинге ИААФ в прыжках в длину (6.93 м)
• Ирина Геращенко – 10-еместо на Олимпийских играх по прыжкам в высоту
• Ольга Земляк – 7-е место на Олимпийских играх в беге на 400 м, 5-е место на Олимпийских играх в эстафете 4х400 м
• Виктория Калюжная – 8-е место на чемпионате Европы по кроссу (U-23)
• Марина Килипко - национальный рекорд Украины по прыжкам с шестом (4 м 56 см)
• Оксана Окунева – 4-е место в мировом рейтинге ИААФ в прыжках в высоту (1.97 м)
• Наталья Погребняк - полуфиналистка Олимпийских игр в беге на 100 м и 200 м, 6-е место на Олимпийских играх в эстафете 4х100 м, 4-е место на чемпионате Европы в эстафете 4х100 м
• Наталья Прищепа - чемпионка Европы в беге на 800 м
• Алина Федорова - бронзовый призер чемпионата мира в помещении по многоборью
• Мария Шаталова – 5-е место в европейском рейтинге в беге на 3000 м с препятствиями (9.30,89)
 
Лучший молодой атлет 2016 года (3 номинанта)
• Михаил Гаврилюк - чемпион Европы (U-18) по метанию молота с лучшим результатом сезона в мире (82.26 м)
• Дмитрий Никитин - бронзовый призер чемпионата Европы (U-18) по прыжкам в высоту
• Глеб Пискунов - серебряный призер чемпионата мира (U-20) по метанию молота
 
Лучшая молодая атлетка 2016 года (3 номинантки)
• Александра Зарецкая - высшее юношеское достижение Украины по метанию копья (56.90 м), 4-е место на чемпионате Европы (U-18)
• Юлия Левченко - бронзовый призер чемпионата мира (U-20) по прыжкам в высоту, юниорский рекорд и повторение рекорда Украины среди молодежи (1.95 м)
• Алина Шух - чемпионка Европы (U-18) в семиборье с юношеским наивысшим достижением в мире (6186 очков), юниорский рекорд Украины в помещении по пятиборью (4354), повторение национального юношеского рекорда Украины по прыжкам в высоту (1.92)
 
Лучший атлет – ветеран 2016 года (3 номинанта)
• Александр Лысенко - 1 золото и 2 серебра на чемпионате мира среди ветеранов; 1 бронза на чемпионате мира в помещении; 1 бронза на чемпионате Европы среди ветеранов в помещении (категория 60+)
• Николай Панасейко - 2 золота, 2 серебра и 1 бронза на чемпионате Европы среди ветеранов в помещении; 1 золото и 1 серебро на чемпионате Европы среди ветеранов по внестадионным видам (категория 80+)
• Иван Пушкин - 3 золота на чемпионате мира среди ветеранов; 2 золота на чемпионате Европы среди ветеранов в помещении; 2 золота на чемпионате Европы среди ветеранов по внестадионным видам (категория 85+)

Лучшая атлетка-ветеран 2016 года (3 номинантки)
• Валентина Крепкина - 2 золота, 1 серебро и 1 бронза на чемпионате мира среди ветеранов; 3 золота и 1 бронза на чемпионате Европы среди ветеранов в помещении (категория 50+)
• Лариса Лебедева - 2 золота и 1 бронза на чемпионате Европы среди ветеранов в помещении (категория 75+)
• Антонина Тишко - 3 золота на чемпионате Европы среди ветеранов в помещении; 1 золото и 1 серебро на чемпионате Европы среди ветеранов по внестадионным видам (категория 65+)
 
Лучший тренер 2016 года (5 номинантов)
• Виктор Бондаренко - тренер бронзового призера Олимпийских игр по прыжкам в высоту Богдана Бондаренко
• Геннадий Зуев - тренер обладателя 4-го места Олимпийских игр по прыжкам в высоту Андрея Проценко
• Андрей Попеляев - тренер чемпионки Европы в беге на 800 метров Натальи Прищепы
• Виктор Шевцов - тренер рекордсменки Украины по прыжкам с шестом Марины Килипко
• Майя Шух - тренер чемпионки Европы (U-18) в семиборье, обладательницы юношеского высшего достижения в семиборье (6186 очков), юниорского рекорда Украины в помещении по пятиборью (4354), совладелицы национального юношеского рекорда Украины по прыжкам в высоту (1.92 ) Алины Шух
 
Лучшая команда 2016 года (5 номинантов)
• Женская эстафетная сборная Украины 4х100 м (Олеся Повх, Наталья Погребняк, Мария Ремень, Елизавета Брызгина) – 6-е место на Олимпийских играх, 4-е место на чемпионате Европы, 8-й результат сезона в мире (42,36 сек)
• Женская эстафетная сборная Украины 4х400 м (Юлия Олишевская, Алина Логвиненко, Ольга Бибик, Ольга Земляк, Татьяна Мельник) – 5-е место на Олимпийских играх, 6-е место на чемпионате Европы
• Мужская сборная Украины по бегу на 10000 метров (Дмитрий Лашин, Артем Казбан, Дмитрий Сирук, Василий Коваль) - бронзовые награды на Кубке Европы в беге на 10000 метров
• Мужская сборная Украины по спортивной ходьбе (Игорь Главан, Иван Банзерук, Сергей Будза, Марьян Закольницкий, Андрей Гречковський) - серебряные награды на командном чемпионате мира по спортивной ходьбе на дистанции 50 км
• Юниорская (девушки) эстафетная сборная Украины 4х400 м (Яна Качур, Анастасия Брызгина, Дарья Ставнича, Джойс Коба) - юниорский рекорд Украины (3 мин. 33,95 сек), 5-еместо на чемпионате мира (U-20)

Голосование болельщиков происходит в сети Facebook по следующим ссылкам:

Лучший легкоатлет Украины 2016
Лучшая легкоатлетка Украины 2016
Лучший молодой легкоатлет Украины 2016
Лучшая молодая легкоатлетка Украины 2016
Лучший легкоатлет-ветеран Украины 2016
Лучшая легкоатлетка-ветеран Украины 2016
Лучший тренер 2016
Лучшая команда 2016
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