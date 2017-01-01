Украинские параволейболисты завоевали серебро на европейском кубке

Олимпийская сборная Украины по волейболу сидя, представленная игроками спортивно-реабилитационного клуба «Славутич» (Киев), провела серию игр на международном турнире в нидерландском городе Ассен. Команда, отыграла пять игр, четыре из которых закончились уверенной победой украинцев. Так, национальная сборная дважды оказалась сильнее Германии и два раза вырвала победу у Нидерландов, лишь в финале уступив россиянам.«Этот кубок собрал четыре из пяти сильнейших команд Европы, - рассказывает капитан украинской команды Сергей Шевченко. – И для нас он очень важен: мы смогли получить общую картину, дополнительно изучить сильнейших соперников, и теперь знаем, как работать дальше, чтобы обеспечить себе призовые места на чемпионате Европы».Медали на главном европейском турнире, назначенном на ноябрь, автоматически выведут украинских параволейболистов на чемпионат мира, который пройдет в следующем году. А призовые места на мировом первенстве, в свою очередь, обеспечат «Славутичу» путевку на Паралимпиаду-2020 в Токио.Пока же национальная сборная готовится к серии домашних сборов, а также к международному турниру по пляжному волейболу сидя в литовской Паланге. В Литве украинцы планируют выставить против соперников три команды по три игрока.Напомним, что на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Украина дебютировала в волейболе сидя. Национальная сборная, попавшая в одну группу с золотым и серебряным призерами двух последних Летних Паралимпийских игр, заняла на соревнованиях пятое место.