На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Украинские параволейболисты завоевали серебро на европейском кубке

Украинские параволейболисты завоевали серебро на европейском кубке

Олимпийская сборная Украины по волейболу сидя, представленная игроками спортивно-реабилитационного клуба «Славутич» (Киев), провела серию игр на международном турнире в нидерландском городе Ассен. Команда, отыграла пять игр, четыре из которых закончились уверенной победой украинцев. Так, национальная сборная дважды оказалась сильнее Германии и два раза вырвала победу у Нидерландов, лишь в финале уступив россиянам.

«Этот кубок собрал четыре из пяти сильнейших команд Европы, - рассказывает капитан украинской команды Сергей Шевченко. – И для нас он очень важен: мы смогли получить общую картину, дополнительно изучить сильнейших соперников, и теперь знаем, как работать дальше, чтобы обеспечить себе призовые места на чемпионате Европы».

Медали на главном европейском турнире, назначенном на ноябрь, автоматически выведут украинских параволейболистов на чемпионат мира, который пройдет в следующем году. А призовые места на мировом первенстве, в свою очередь, обеспечат «Славутичу» путевку на Паралимпиаду-2020 в Токио.
Пока же национальная сборная готовится к серии домашних сборов, а также к международному турниру по пляжному волейболу сидя в литовской Паланге. В Литве украинцы планируют выставить против соперников три команды по три игрока.

Напомним, что на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Украина дебютировала в волейболе сидя. Национальная сборная, попавшая в одну группу  с золотым и серебряным призерами двух последних Летних Паралимпийских игр, заняла на соревнованиях пятое место.
По материалам: ub.com.ua
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Волейболисты клуба «Славутич» завоевали путевку на Паралимпиаду в Рио
Украинские параволейболисты завоевали два европейских трофея
Украинки – чемпионки Европы по волейболу сидя, мужская сборная - четвертая
Мужская сборная Украины заняла 16-е место на ЧЕ по настольному теннису и вылетела из элитного дивизиона
Команда украинских саблистов – шестая на ЧЕ в Швейцарии
Женская сборная Германии и мужская сборная Австрии – чемпионы Европы по настольному теннису в командном турнире
Мужская сборная Украины по баскетболу сыграет в Грузии против России
Мужская сборная Украины по волейболу проиграла Германии первый отборочный матч ЧМ
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Украинские параволейболисты завоевали серебро на европейском кубке
Женская сборная Украины по волейболу выбыла из борьбы за путевку на ЧМ-2018
Украинские волейболистки победили норвежек в отборочном турнире ЧМ-2018
Украинские волейболистки проиграли Азербайджану в отборочном турнире ЧМ-2018
Женская сборная Украины по волейболу стартовала с победы на Израилем в отборочном турнире ЧМ-2018

Последние новости спорта

13:13 Украинские параволейболисты завоевали серебро на европейском кубке 75 | Волейбол

12:49 Соперник Ломаченко: Знаю, что не буду фаворитом в бою с украинцем 99 | Бокс

12:34 Бондаренко и Проценко сделали победный дубль на турнире в Венгрии 137 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

11:37 Джокович отказался провести с Федерером дружеский сет на Уимблдоне 110 | Теннис

11:08 Боб Арум: Пакьяо был самоуверен, а в его углу были идиоты 441 | Бокс

10:53 Представитель Руденко: Было бы здорово провести реванш с Поветкиным в Украине 475 | Бокс

10:26 У Редкача сильный шок, информация о реанимации не подтвердилась 489 | Бокс

22:34 Петер Саган дисквалифицирован с «Тур де Франс» за инцидент с Кавендишем (+Видео) 654 | Велоспорт

22:11 Француз Арно Демар выиграл четвертый этап «Тур де Франс»; Гривко – 122-й (+Видео) 574 | Велоспорт

21:36 Уимблдон. Леся Цуренко на старте обыграла Юлию Гергес 636 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

ВИДЕО

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео)

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)





Топ-новости недели

Бондаренко и Проценко сделали победный дубль на турнире в Венгрии
Уимблдон. Леся Цуренко на старте обыграла Юлию Гергес
Уимблдон. Долгополов не смог доиграть матч против Федерера (+Видео)
Уимблдон. Стаховский на старте обыграл Беннето и другие результаты
Уимблдон. Свитолина стартовала с победы








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (74)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги