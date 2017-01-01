Украинские волейболистки победили норвежек в отборочном турнире ЧМ-2018

В Баку (Азербайджан) проходит отборочный турнир чемпионата мира-2018 по волейболу среди женских команд.В матче третьего тура сборная Украины одержала победу в четырех партиях над командой Норвегии со счетом 3:1 (25:21, 22:25, 25:14, 25:17). Матч продолжался 1 час 37 минут (25+28+22+21).Самым результативным игроком в составе сборной Украины стала Анастасия Чернуха, на счету которой 13 очков (12 – атака, 0 – блок, 1 - подача). Инна Молодцова набрала 11 очков (8-0-3), Анна Степанюк - 10(10-0-0), Надежда Кодола - 10(9-1-0).Самой результативной в матче стала норвежка Хильде Элвебакк, набравшая 20 очков.Напомним, в первом туре украинки победили сборную Израиля (3:0), во втором проиграли команде Азербайджана (0:3) и занимают третье место в группе Е.В четвертом туре сборная Украины встретится с командой Нидерландов. Матч состоится 2 июня в 19:00.Азербайджан – Дания - 3:0 (25:12, 25:14, 25:14)Израиль – Нидерланды – 1:3 (19:25, 11:25, 25:22, 15:25)1. Азербайджан - 9 очков/3 матча2. Нидерланды – 9/33. УКРАИНА – 6/34. Израиль – 3/35. Норвегия – 0/36. Дания – 0/3Отметим, что в финальную часть чемпионата мира-2018 напрямую выйдут победители шести групп отборочного турнира. Команды, которые займут вторые места в своих группа, сыграют в групповом турнире, где определят обладателей двух путевок.