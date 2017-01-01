На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Украинские волейболистки победили норвежек в отборочном турнире ЧМ-2018

Украинские волейболистки победили норвежек в отборочном турнире ЧМ-2018. Фото cev.lu

В Баку (Азербайджан) проходит отборочный турнир чемпионата мира-2018 по волейболу среди женских команд.

В матче третьего тура сборная Украины одержала победу в четырех партиях над командой Норвегии со счетом 3:1 (25:21, 22:25, 25:14, 25:17). Матч продолжался 1 час 37 минут (25+28+22+21).

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стала Анастасия Чернуха, на счету которой  13 очков (12 – атака, 0 – блок, 1 - подача). Инна Молодцова набрала 11 очков (8-0-3), Анна Степанюк  - 10(10-0-0), Надежда Кодола  - 10(9-1-0).
Самой результативной в матче стала норвежка Хильде Элвебакк, набравшая 20 очков.

Напомним, в первом туре украинки победили сборную Израиля (3:0), во втором проиграли команде Азербайджана (0:3) и занимают третье место в группе Е.

В четвертом туре сборная Украины встретится с командой Нидерландов. Матч состоится 2 июня в 19:00.

Результаты других матчей игрового дня в группе Е:
Азербайджан – Дания - 3:0 (25:12, 25:14, 25:14)
Израиль – Нидерланды – 1:3 (19:25, 11:25, 25:22, 15:25)

Турнирное положение в группе Е после трех туров:
1. Азербайджан  - 9 очков/3 матча
2. Нидерланды – 9/3
3. УКРАИНА – 6/3
4. Израиль – 3/3
5. Норвегия – 0/3
6. Дания – 0/3

Отметим, что в финальную часть чемпионата мира-2018 напрямую выйдут победители шести групп отборочного турнира. Команды, которые займут вторые места в своих группа, сыграют в групповом турнире, где определят обладателей двух путевок.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Украинские волейболистки проиграли Азербайджану в отборочном турнире ЧМ-2018
Женская сборная Украины по волейболу стартовала с победы на Израилем в отборочном турнире ЧМ-2018
Определен состав женской сборной Украины по волейболу на отборочный турнир к ЧМ-2018
Мужская сборная Украины завершила выступление в отборе на ЧМ-2018
Мужская сборная Украины по волейболу утратила шансы попасть на ЧМ-2018
Мужская сборная Украины по волейболу проиграла Германии первый отборочный матч ЧМ
Украинцы победили россиян, украинки - француженок в 4-м туре Всемирной шахматной олимпиады
Украинские волейболистки проиграли команде Сербии на ЧЕ и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Украинские волейболистки победили норвежек в отборочном турнире ЧМ-2018
Украинские волейболистки проиграли Азербайджану в отборочном турнире ЧМ-2018
Женская сборная Украины по волейболу стартовала с победы на Израилем в отборочном турнире ЧМ-2018
Определен состав женской сборной Украины по волейболу на отборочный турнир к ЧМ-2018
Мужская сборная Украины завершила выступление в отборе на ЧМ-2018

Последние новости спорта

21:38 Украинские волейболистки победили норвежек в отборочном турнире ЧМ-2018 86 | Волейбол

18:46 Ролан Гаррос. Маррей, Чилич, Нишикори вышли в третий круг, Бердых, Феррер и Альмагро зачехлили ракетки и другие результаты 114 | Теннис

17:50 Ролан Гаррос. Долгополов уступил в трех сетах Вавринке во втором круге 150 | Теннис

16:05 24-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» рассказала о лесбиянках в теннисе 191 | Теннис

15:31 Ролан Гаррос. Бондаренко и Цуренко в паре не прошли во второй круг 168 | Теннис

14:02 Ролан Гаррос. Свитолина обыграла Пиронкову и вышла в третий круг 227 | Теннис / Главные новости спорта

13:48 Канаан ответил на критику Хэмилтона в адрес гонщиков IndyCar 194 | Формула-1

13:31 Ники Лауда: Феттеля нужно остановить 193 | Формула-1

11:41 Коу Лей стартовал с победы на ЧМ по настольному теннису 205 | Теннис

10:30 Ковалев: Хочу наказать Уорда, он не заслужил денег, поясов и статуса чемпиона 564 | Бокс

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)

Братья Кличко в программе «Большой бокс» (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)





Топ-новости недели

Ролан Гаррос. Свитолина обыграла Пиронкову и вышла в третий круг
Украинские легкоатлетки заняли четыре призовых места на турнире в Греции
Ролан Гаррос. Цуренко отдала Макаровой четыре гейма и вышла в третий круг
Ролан Гаррос. Долгополов вышел во второй круг
Ролан Гаррос. Свитолина стартовала с победы над Шведовой








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (16)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги