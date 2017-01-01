Украинские волейболистки проиграли Азербайджану в отборочном турнире ЧМ-2018

В Баку (Азербайджан) проходит отборочный турнир чемпионата мира-2018 по волейболу среди женских команд.В матче второго тура сборная Украины проиграла команде Азербайджана со счетом 0:3 (17:25, 17:25, 21:25). Матч продолжался 1 час 14 минут.Самым результативным игроками в составе сборной Украины стала Анна Степанюк, набравшая 11 очков, по 7 очков в активе Ирины Трушкиной и Олеси Рыхлюк.Напомним, в первом туре украинки победили сборную Израиля (3:0).Нидерланды –Норвегия – 3:0 (25:11, 25:14, 25:13)Дания - Израиль – 0:3 (2:25, 19:25, 18:25)1. Нидерланды – 6 очков/1 матча2. Азербайджан - 6/23. УКРАИНА – 3/24. Израиль – 3/25. Дания – 0/26 Норвегия – 0/2В третьем туре сборная Украины встретится с командой Норвегии. Матч состоится 1 июня в 14:00.Отметим, что в финальную часть чемпионата мира-2018 напрямую выйдут победители шести групп отборочного турнира. Команды, которые займут вторые места в своих группа, сыграют в групповом турнире, где определят обладателей двух путевок.