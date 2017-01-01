Определен состав женской сборной Украины по волейболу на отборочный турнир к ЧМ-2018

19.00. УКРАИНА - Дания



Тренерский штаб женской сборной Украины по волейболу определился с составом команды, которая сыграет в квалификации на чемпионат мира-2018. Квалификационный турнир пройдет в Баку (Азербайджан) 30 мая – 3 июня.В состав украинской команды вошли 14 спортсменок, пять из которых представляют украинские клубы и 9 – легионеры.Из-за травм не сыграют либеро Виктория Дельрос и доигровщица Анна Кириченко, которые принимали участие в отборочном турнире на чемпионат Европы-2017.Дебютировать в матчах за сборную Украины будут либеро Кристина Немцева и блокирующая Юлия Герасимова. Диагональная Алеся Рыхлюк, выступающая за швейцарский «Волеро», сыграет за национальную команду впервые с 2009 года.Алина Степанчук («Химик»), Кристина Немцева («Химик»)Ирина Трушкина («Нилуфер», Турция), Инна Молодцова («Химик»), Юлия Герасимова («ТЕД Анкара», Турция), Светлана Дорсман («Азерйол», Азербайджан) Диагональные - Карина Юрченко («Северодончанка»), Алеся Рыхлюк («Волеро», Швейцария)Александра Перетятько («Енисей», Россия), Елена Новгородченко («Висла», Польша): Татьяна Козлова («Нилуфер», Турция), Анастасия Чернуха («Химик»), Анна Степанюк («Джакарта», Индонезия), Надежда Кодола («Канны», Франция).Во втором раунде отбора сборная Украины в группе Е будет играть с командами Израиля, Азербайджана, Норвегии, Нидерландов и Дании.В финальную часть чемпионата мира-2018 напрямую выйдут победители шести групп отборочного тура. Команды, которые займут вторые места в своих группа, сыграют в групповом турнире, где определят обладателей двух путевок.14.00. Дания - Нидерланды16.30. Азербайджан - Норвегия19.00. Израиль - УКРАИНА14.00. Нидерланды - Норвегия16.30. УКРАИНА - Азербайджан19.00. Дания - Израиль14.00. Норвегия - УКРАИНА16.30. Азербайджан - Дания19.00. Израиль - Нидерланды14.00. Дания - Норвегия И16.30. Израиль - Азербайджан19.00. Нидерланды - УКРАИНА14.00. Норвегия - Израиль16.30. Азербайджан - Нидерланды