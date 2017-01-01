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Мужская сборная Украины завершила выступление в отборе на ЧМ-2018

Мужская сборная Украины завершила выступление в отборе на ЧМ-2018. Фото cev.lu

В Лионе (Франция) завершился отборочный турнир к чемпионату мира-2018 по волейболу среди мужских команд.

В заключительном матче против команды Турции украинцы проиграли со счетом 0:3 (16:25, 19:25, 20:25.

На турнире сборная Украины одержала две победы - над Азербайджаном (3:0) и Исландией (3:0) и потерпела три поражения  - от Германии (0:3), Франции (0:3), Турции (0:3) и в итоге заняла четвертое место в группе А.

Согласно регламенту турнира команда, занявшая первое место в группе  напрямую квалифицируется на чемпионат мира, а команда, занявшая 2-е место, будет участвовать в стыковых матчах плей-офф.

Турнирное положение в группе А
1. Франция – 15 очков / 5 матчей
2. Германия – 12/5
3. Турция – 9/5
4. УКРАИНА – 6/5
5. Азербайджан – 3/5
6. Исландия – 0/5
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