Мужская сборная Украины завершила выступление в отборе на ЧМ-2018

В Лионе (Франция) завершился отборочный турнир к чемпионату мира-2018 по волейболу среди мужских команд.
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