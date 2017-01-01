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Мужская сборная Украины по волейболу утратила шансы попасть на ЧМ-2018

Мужская сборная Украины по волейболу утратила шансы попасть на ЧМ-2018. Фото cev.lu

Лионе (Франция) прошел матч второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 по волейболу среди мужских команд,

Сборная Украины была разгромлена действующим чемпионом Европы, хозяевами отборочного этапа командой Франции со счетом 0:3 (20:25, 8:25, 15:25).
 
Самым результативным игроком в составе украинской команды стал диагональный Василий Тупчий, в активе которого 10.  По 6 очков набрали Андрей Куцмус и Андрей Дьячков.
У французов Тибо Россард набрал 13 очков, Тревор Клевено – 11.

Напомним, в первом туре украинцы проиграли Германии  (0:3). Таким образом,  после двух поражений подопечным литовского тренера Угиса Крастиньша остается лишь побороться за третье место в группе, которое не дает возможности пробиться в состав участников чемпионата мира-2018.

Сборной Украины предстоит провести еще три матча – с Турцией, Азербайджаном и Исландией.   

Следующим соперником сборной Украины будет команда Азербайджана. Матч состоится 26 мая.
Согласно регламенту турнира лучшая команда напрямую квалифицируется на чемпионат мира, а команда, занявшая 2-е место в группе, будет участвовать в стыковых матчах плей-офф.

Волейбол. Отборочный турнир ЧМ-2018. Лион (Франция). 25 мая.
Турнирное положение в группе А
1. Франция – 6 очков / 2 матча
2. Турция – 6/2
3. Германия – 6/2
4. Азербайджан – 0/2
5. УКРАИНА – 0/2
6. Исландия – 0/2
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