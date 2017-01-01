Мужская сборная Украины по волейболу утратила шансы попасть на ЧМ-2018

Волейбол. Отборочный турнир ЧМ-2018. Лион (Франция). 25 мая.

Лионе (Франция) прошел матч второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 по волейболу среди мужских команд,Сборная Украины была разгромлена действующим чемпионом Европы, хозяевами отборочного этапа командой Франции со счетом 0:3 (20:25, 8:25, 15:25).Самым результативным игроком в составе украинской команды стал диагональный Василий Тупчий, в активе которого 10. По 6 очков набрали Андрей Куцмус и Андрей Дьячков.У французов Тибо Россард набрал 13 очков, Тревор Клевено – 11.Напомним, в первом туре украинцы проиграли Германии (0:3). Таким образом, после двух поражений подопечным литовского тренера Угиса Крастиньша остается лишь побороться за третье место в группе, которое не дает возможности пробиться в состав участников чемпионата мира-2018.Сборной Украины предстоит провести еще три матча – с Турцией, Азербайджаном и Исландией.Следующим соперником сборной Украины будет команда Азербайджана. Матч состоится 26 мая.Согласно регламенту турнира лучшая команда напрямую квалифицируется на чемпионат мира, а команда, занявшая 2-е место в группе, будет участвовать в стыковых матчах плей-офф.1. Франция – 6 очков / 2 матча2. Турция – 6/23. Германия – 6/24. Азербайджан – 0/25. УКРАИНА – 0/26. Исландия – 0/2