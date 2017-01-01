Мужская сборная Украины по волейболу проиграла Германии первый отборочный матч ЧМ

В Лионе (Франция) прошел матч первого тура отборочного турнира чемпионата мира по волейболу среди мужских команд,Сборная Украины не смогла навязать борьбу Германии, проиграв в трех партиях – 0:3 (16:25, 20:25, 19:25).Самым результативным игроком в составе украинской команды стал диагональный Василий Тупчий, в активе которого 12 очков (атака-11, блок-1). Андрей Куцмус набрал 7 (1).У немцев отличились бывший украинец Денис Калиберда и Кристиан Фромм - по 10 (3).Следующий матч сборная Украина проведет в четверг, 25 мая, против действующих чемпионов Европы, хозяев отборочного этапа команды Франции.Согласно регламенту турнира лучшая команда напрямую квалифицируется на чемпионат мира, а команда, занявшая 2-е место в группе, будет участвовать в стыковых матчах плей-офф.Соперниками сборной Украины по группе А также являются сборные Турции, Азербайджана и Исландии.