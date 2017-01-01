Украинские гандболисты сыграли вничью с командой Македонии в отборе Евро-2018

Мужская сборная Украины по гандболу в Сумах сыграла вничью с командой Македонии (27:27) в поединке предпоследнего тура отбора на чемпионат Европы-2018.Команда Виталия Андронова уступала в счете большую часть матча. Весь второй тайм стал непрерывной погоней за македонцами, которые после перерыва вели с разницей в 4 мяча (18:14). Несколько раз украинцы сокращали отставание до минимума, но им никак не удавалось сравнять счет.И все же настойчивость и нежелание сдаваться принесли плоды: после паса Александра Южбабенко Захар Денисов провел невероятный гол с линии: забросил в падении, находясь спиной к воротам - 27:27.Чтобы удержать ничейный счет, понадобился еще один подвиг. Один их героев второго тайма вратарь Игорь Чуприна парировал бросок в упор на последних секундах матча, когда хозяева играли в меньшинстве.Самым результативным в составе сборной Украины стал Вячеслав Садовой - 7 голов, 5 раз забросил Александр Шевелев.В сборной Македонии 8 раз попал звездный Кирилл Лазаров.Сборная Украины занимает третье место в своем квартете. В последнем туре команда Андронова на выезде сыграет против Исландии. Победа выведет украинцев на Евро. Украинцев также устроит и ничья, если в другом матче Македония дома проиграет Чехии.На Евро-2018 выходят две лучшие команды каждой из семи отборочных групп и лучшая, из занявших третьи места в своих группах.