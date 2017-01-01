Украинские гандболистки уступили Испании в матче за выход на ЧМ-2017

Женская сборная Украины по гандболу в испанском городе Антекуера провела повторный поединок против сборной Испании в плей-офф отбора к чемпионату мира-2017.Напомним, счет первой встречи, которая состоялась в Сумах 9 июня (24:24), давал надежду нашей сборной на удачный исход двухматчевой дуэли. Украинской команде нужна была победа на выезде или, как минимум, ничья со счетом 25:25 и больше.После первого тайма наша команда уступала 5:14. Чтобы спастись в такой сложной ситуации нужно было совершить невозможное, как в домашнем матче. И украинки сумели сократить отставание до двух мячей и еще имели время, однако в конце не сумели дожать соперниц.В итоге - победа сборной Испании в матче со счетом 22:20, и по сумме двух поединков - 46:44. Испанки сыграют на чемпионате мира 2017.Сборная Украины остановилась в шаге от выхода в финальную часть чемпионата мира и теперь попытается пробиться на чемпионат Европы-2018. Первый матч отбора состоится в конце сентября на выезде против Норвегии.