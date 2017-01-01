На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Украинцы потерпели фиаско на чемпионате Европы по бадминтону
Украинцы потерпели фиаско на Чемпионате Европы по бадминтону С 25 по 30 апреля в Колдинге (Дания) проходил чемпионат Европы по бадминтону. Было разыграно пять комплектов наград.

Украину представляли харьковчане Елизавета Жаркая, Геннадий Натаров и Артем Почтарев, а также Наталия Войцех и Мария Улитина (обе – Днепр). Украинцы не смогли одержать ни одной победы на чемпионате.

В мужской одиночной категории Артем Почтарев (75-й в мировом рейтинге) в 1/32 финала проиграл 18-летнему спортсмену из Франции Тома Джуниор Попов (216): 15-21, 21-18, 15-21.

Чемпионка Украины в женской одиночной категории Мария Улитина (60) стартовала в 1/16 финала, где проиграла турчанке Озге Байрак (142): 15-21, 11-21.

Мужской дуэт Геннадий Натаров и Артем Почтарев (163) в первом круге не смогли оказать серьезного сопротивления россиянам Евгению Дремину и Денису Грачеву (51): 12-21, 14-21.

Женская пара Наталия Войцех и Елизавета Жаркая (80) в первом круге проиграли восьмому сеянному дуэту из Болгарии Мария Митцова / Петя Недельчева (31): 21-19, 7-21, 10-21.

Смешанная пара Геннадий Натаров и Наталия Войцех (299) уступили польской паре Павел Петрыя / Анета Войтковска (53): 15-21, 13-21.
Таким образом, борьбу на чемпионате Европы украинцы завершили, выиграв суммарно лишь два гейма.

В общекомандном зачете победили датчане, в активе которых две золотых медали, три серебряных и пять бронзовых, вторые – англичане (2-0-1), третьи – испанцы (1-0-0).

Бадминтон. Чемпионат Европы. Колдинг (Дания), 30 апреля
Мужчины. Одиночный разряд.
1. Раджив Усеф (Англия)
2. Андерс Антонсен (Дания)
3. Виктор Аксельсен и Ганс-Кристиан Сольберг Виттингус (все – Дания)

Мужчины. Парный разряд.
1. Матиас Бё / Карстен Могенсен (Дания)
2. Мадс-Конрад Петерсен / Мадс Пилер Колдинг (Дания)
3. Ким Аструп / Андерс Расмуссен (Дания) и Матиас Кристиансен / Давид Даугард (Дания)

Женщины. Одиночный разряд.
1. Каролина Марин (Испания)
2. Кирсти Гилмур (Шотландия)
3. Метте Поульсен (Дания) и Сабрина Жаке (Швейцария)

Женщины. Парный разряд.
1. Камилла Риттер Юль / Кристина Педерсен (Дания)
2. Габриэла Стоева / Стефани Стоева (Болгария)
3. Лорен Смит / Сала Уолкер (Англия) и Анастасия Червякова / Ольга Морозова (Россия)

Микст
1. Крис Эдкок / Габриэла Эдкок (Англия)
2. Йоахим Фишер Нильсен / Кристина Педерсен (Дания)
3. Ронан Лабар / Одри Фонтейн (Франция) и Сэм Маги / Хлоя Маги (Ирландия)
По материалам: badmintonkharkiv.org.ua
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Украинские бадминтонисты остались без наград на ЧЕ
Украинские бадминтонисты выиграли четыре матча из девяти в первый день ЧЕ
Семь спортсменов представят Украину на чемпионате Европы по бадминтону
Украинцы завершили выступление на чемпионате Европы по бадминтону
Украинские бадминтонисты завершили выступление на чемпионате Европы
В Казани стартовал чемпионат Европы по бадминтону
Украина разгромила Финляндию, Испанию и Эстонию на ЧЕ по бадминтону
Результаты личного чемпионата Европы по бадминтону
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Украинцы потерпели фиаско на чемпионате Европы по бадминтону
Семь спортсменов представят Украину на чемпионате Европы по бадминтону
Марина Ильинская – вице-чемпионка Европы по бадминтону среди юниоров
Женская сборная Украины по гандболу – четвертая на турнире в Гданьске
Украинские гандболистки проиграла Словакии на турнире в Гданьске

Последние новости спорта

16:58 Украинцы потерпели фиаско на чемпионате Европы по бадминтону 160 | Игровые виды спорта

16:22 Мюнхен. Стаховский проиграл Хаасу в первом круге 157 | Теннис

16:01 Валттери Боттас: Я просто хочу вновь и вновь повторять этот успех 160 | Формула-1

15:16 Бьорндален выиграл гонку на собачьих упряжках, Домрачева — третья 161 | Биатлон

13:58 Словенец Роглич выиграл 5-й этап – «разделку» на «Туре Романдии», австралиец Порт победил в общем зачете (+Видео) 197 | Велоспорт

13:34 Владимир Гендлин: У меня ощущение, что Кличко просто отдал победу Джошуа 569 | Бокс

13:07 Карл Фроч: То, что сделал Джошуа было почти невозможно 341 | Бокс

12:30 Виталий Кличко: Владимир доминировал, имел все шансы победить, но... 344 | Бокс

12:14 Кличко считает Джошуа уязвимым, Энтони убежден, что брат и невеста отговорят Владимира от реванша 230 | Бокс

11:32 Бой Кличко – Джошуа в фотографиях 464 | Бокс / Фото

Все новости

ФОТО

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

ВИДЕО

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)





Топ-новости недели

Стамбул. Надежда Киченок и Далила Якупович выиграли турнир в парном разряде
Свитолина победила Мертенс и завоевала титул на турнире в Стамбуле
Формула-1. Валттери Ботас выиграл Гран-при России
Владимир Кличко досрочно проиграл Энтони Джошуа
Стамбул. Надежда Киченок вышла в финал в парном разряде








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (14)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги