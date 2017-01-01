Украинцы потерпели фиаско на чемпионате Европы по бадминтону

Бадминтон. Чемпионат Европы. Колдинг (Дания), 30 апреля

С 25 по 30 апреля в Колдинге (Дания) проходил чемпионат Европы по бадминтону. Было разыграно пять комплектов наград.Украину представляли харьковчане Елизавета Жаркая, Геннадий Натаров и Артем Почтарев, а также Наталия Войцех и Мария Улитина (обе – Днепр). Украинцы не смогли одержать ни одной победы на чемпионате.В мужской одиночной категории Артем Почтарев (75-й в мировом рейтинге) в 1/32 финала проиграл 18-летнему спортсмену из Франции Тома Джуниор Попов (216): 15-21, 21-18, 15-21.Чемпионка Украины в женской одиночной категории Мария Улитина (60) стартовала в 1/16 финала, где проиграла турчанке Озге Байрак (142): 15-21, 11-21.Мужской дуэт Геннадий Натаров и Артем Почтарев (163) в первом круге не смогли оказать серьезного сопротивления россиянам Евгению Дремину и Денису Грачеву (51): 12-21, 14-21.Женская пара Наталия Войцех и Елизавета Жаркая (80) в первом круге проиграли восьмому сеянному дуэту из Болгарии Мария Митцова / Петя Недельчева (31): 21-19, 7-21, 10-21.Смешанная пара Геннадий Натаров и Наталия Войцех (299) уступили польской паре Павел Петрыя / Анета Войтковска (53): 15-21, 13-21.Таким образом, борьбу на чемпионате Европы украинцы завершили, выиграв суммарно лишь два гейма.В общекомандном зачете победили датчане, в активе которых две золотых медали, три серебряных и пять бронзовых, вторые – англичане (2-0-1), третьи – испанцы (1-0-0).1. Раджив Усеф (Англия)2. Андерс Антонсен (Дания)3. Виктор Аксельсен и Ганс-Кристиан Сольберг Виттингус (все – Дания)1. Матиас Бё / Карстен Могенсен (Дания)2. Мадс-Конрад Петерсен / Мадс Пилер Колдинг (Дания)3. Ким Аструп / Андерс Расмуссен (Дания) и Матиас Кристиансен / Давид Даугард (Дания)1. Каролина Марин (Испания)2. Кирсти Гилмур (Шотландия)3. Метте Поульсен (Дания) и Сабрина Жаке (Швейцария)1. Камилла Риттер Юль / Кристина Педерсен (Дания)2. Габриэла Стоева / Стефани Стоева (Болгария)3. Лорен Смит / Сала Уолкер (Англия) и Анастасия Червякова / Ольга Морозова (Россия)1. Крис Эдкок / Габриэла Эдкок (Англия)2. Йоахим Фишер Нильсен / Кристина Педерсен (Дания)3. Ронан Лабар / Одри Фонтейн (Франция) и Сэм Маги / Хлоя Маги (Ирландия)