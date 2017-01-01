Семь спортсменов представят Украину на чемпионате Европы по бадминтону

Сегодня, 25 апреля, в Колдинге (Дания) стартует чемпионат Европы по бадминтону.



В соревнованиях заявлено 49 игроков в мужской одиночной категории, 44 – в женской одиночной и по 32 пары в каждой из парных категорий.



Лучшие бадминтонисты Старого Света разыграют 5 комплектов наград: в мужском и женском одиночных разрядах, парных разрядах и в миксте.



Сборную Украины представят 7 спортсменов.



Состав сборной Украины

Женщины

Анета Войтковская

Мария Улитина

Наталья Войцех

Елизавета Жаркая



Мужчины

Геннадий Натаров

Павел Пиетрия

Артем Почтарев



Соревнования продлятся до 30 апреля. Сегодня, 25 апреля, в Колдинге (Дания) стартует чемпионат Европы по бадминтону.В соревнованиях заявлено 49 игроков в мужской одиночной категории, 44 – в женской одиночной и по 32 пары в каждой из парных категорий.Лучшие бадминтонисты Старого Света разыграют 5 комплектов наград: в мужском и женском одиночных разрядах, парных разрядах и в миксте.Сборную Украины представят 7 спортсменов.Анета ВойтковскаяМария УлитинаНаталья ВойцехЕлизавета ЖаркаяГеннадий НатаровПавел ПиетрияАртем ПочтаревСоревнования продлятся до 30 апреля.

По материалам: НОК Украины