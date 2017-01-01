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Семь спортсменов представят Украину на чемпионате Европы по бадминтону
Семь спортсменов представят Украину на чемпинате Европы по бадминтонуСегодня, 25 апреля, в Колдинге (Дания) стартует чемпионат Европы по бадминтону.

В соревнованиях заявлено 49 игроков в мужской одиночной категории, 44 – в женской одиночной и по 32 пары в каждой из парных категорий.

Лучшие бадминтонисты Старого Света разыграют 5 комплектов наград: в мужском и женском одиночных разрядах, парных разрядах и в миксте.

Сборную Украины представят  7 спортсменов.

Состав сборной Украины
Женщины
Анета Войтковская
Мария Улитина
Наталья Войцех
Елизавета Жаркая

Мужчины
Геннадий Натаров
Павел Пиетрия
Артем Почтарев

Соревнования продлятся до 30 апреля.
По материалам: НОК Украины
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