Марина Ильинская – вице-чемпионка Европы по бадминтону среди юниоров

Отметим, что на прошлогоднем континентальном первенстве Марина Ильинская завоевала бронзу.

11 – 16 апреля в Мюлузе (Франция) проходил личный чемпионат Европы по бадминтону среди юниоров. Украинкастала серебряным призером в женской одиночной категории.Ильинская была посеяна под 12-м номером. На пути к финалу харьковчанка обыграла юниорок из Норвегии, Германии, Венгрии и Франции. В полуфинале Ильинская проявила характер в матче с седьмой сеянной датчанкой Ириной Амали Андерсен. Проиграв первый гейм 14-21, Марина вырвала победу на тай-брейке во втором гейме 23-21 и поставила победную точку в третьем 21-18.В финале украинка уступила первой сеянной датчанке Джули Даваль Якобсен (78-я в мировом рейтинге) – 8:21,17:21 и стала обладательницей серебряной медали.